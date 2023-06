FPAK Júnior Team terá seis pilotos | AutoSport

Já foram selecionados os seis pilotos que vão participar no FPAK Júnior Team, cuja competição tem início no final deste mês de junho, no Rali de Castelo Branco, englobando mais quatro provas, todas em pisos de asfalto e com uma grande concentração das mesmas no mês de setembro.

Esta iniciativa é liderada e financiada pela FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting), visando a descoberta e o apoio a novos valores para os ralis, numa política iniciada na época anterior e que começa a dar frutos…

“Esta aposta tem sido gratificante e o vencedor da primeira edição do FPAK Junior Team, em 2022, o jovem Gonçalo Henriques, já deu provas de ter um grande potencial para, no futuro, vir a suceder a nomes que hoje são uma referência nos ralis. É importante manter a estratégia, de modo a dar oportunidade a novos valores e seguramente que nos próximos quatro/cinco anos vão surgir mais pilotos talentosos”, considera Ni Amorim, presidente da FPAK.

Os nomes dos seis jovens pilotos, cujo número aumentou em dois relativamente a 2022, oriundos de todo o país, vão ser revelados nos próximos dias, depois de assinados os respetivos contratos com a FPAK para a participação em cinco provas: Rali de Castelo Branco (30 junho/1 julho), Constálica Rally Vouzela e Viseu (1/2 setembro), Rali da Água CIM Alto Tâmega (15/16 setembro), Rali de Viana do Castelo, Cidade Europeia do Desporto 2023 (22/23 setembro) e Rally Vidreiro Centro de Portugal (13/14 outubro).