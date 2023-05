FPAK Junior Team: Rafael Rêgo e Inês Veiga com a Teodósio Motorsport | AutoSport

A Teodósio Motorsport anunciou a dupla Rafael Rêgo e Inês Veiga, que passa a integrar a equipa, competindo no âmbito da FPAK Junior Team. Rafael Rêgo, que vem do Rallycross, irá pela primeira vez participar num rali e irá ter ao seu lado, Inês Veiga, que sendo jovem é já uma navegadora com experiência. Os Bicampeões Nacionais, Ricardo Teodosio e José Teixeira serão padrinhos desta dupla.