FPAK Júnior Team: Rafael Rêgo desclassificado | AutoSport

No FPAK Júnior Team, mudou tudo perto do final. Mas por uma razão inusitada, que explicaremos mais à frente. Rafael Rêgo e Inês Veiga lideravam com 1m43s de avanço para Vítor Matias e A. Gaspar, com Pedro Pereira e João Aguiar 0.8s mais atrás, mas ficaram pelo caminho na PE7, e com isso deixaram Vítor Matias na frente com Pedro Pereira a 2.2s, com tudo a decidir-se no derradeiro troço. E porquê ficaram pelo caminho? Porque ontem chegaram à assistência antes da super especial com problemas de caixa, e com a pressa de chegar ao início da super especial depois de terem demorado um pouco mais na assistência, o jovem piloto levou o carro até à super especial, o que não podia fazer…porque ainda não tem carta de condução. Quem guia nas ligações é habitualmente Inês Veiga. A Direção de Prova tomou conhecimento do facto, e desclassificou o piloto. Só que a comunicação só foi feita hoje…