FPAK Junior Team, Rafael Cunha: “Demos o melhor e terminamos de cabeça erguida” | AutoSport

O triunfo no FPAK Junior Team era um ‘mano a mano’ entre Gonçalo Henriques/António Santos e Rafael Cunha/Gonçalo Cunha, com estes último na frente da competição, mas com uma margem que poderia ser suplantada em luta direta e foi exatamente isso que sucedeu, com Gonçalo Henriques/António Santos a bater os seus adversários da Racing 4You.

Logo no primeiro troço, Gonçalo Henriques foi o mais rápido com 11.7s de avanço para Rafael Cunha com José Maria Bastos já a 16.5s. Estava dado o mote. No fim da manhã, Gonçalo Henriques liderava já com 51.8s de avanço para Rafael Cunha e embora a margem tenha caído um pouco até final, Cunha já não foi a tempo de recuperar, pois o vencedor geria o seu avanço, evitando armadilhas: “Sabíamos de antemão que seria um rali complicado, mas um furo no final da primeira especial e um pião na segunda tornaram as contas ainda mais complicadas. Tentamos sempre o nosso melhor de início a fim e terminamos de cabeça erguida apesar de falhar com o nosso objetivo que era vencer o troféu FPAK Júnior Team. Aos vencedores do troféu Gonçalo e Toni os meus parabéns pela excelente prestação. A todos os concorrentes do troféu um grande abraço, o companheirismo ao longo da época foi fantástico! Queremos agradecer à nossa equipa Racing 4 You por todo o empenho e profissionalismo! Aos nossos patrocinadores e a todos que nos apoiaram ao longo da época, um enorme obrigado! Esperamos ter novidades em breve”, disse Rafael Cunha.