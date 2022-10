FPAK Júnior Team: Rafael Cunha bem lançado | AutoSport

No FPAK Júnior Team, com dois triunfos e um segundo lugar, Rafael Cunha/Pedro Santana (Kia Picanto GT/Racing 4 You) (NDR: “Estarei no próximo fim de semana à partida para o Rali Vidreiro 2022, penúltima ronda do FPAK Junior Team! Pela impossibilidade do meu irmão Gonçalo Cunha estar presente pois irá participar no evento solidário Uniraid, serei navegado pelo Pedro Santana! Os objetivos são, à semelhança dos ralis anteriores, dar o nosso melhor e tentar lutar pela vitória!”, escreveu Rafael Cunha no seu Facebook.) lideram destacados a competição 22 pontos na frente de Gonçalo Henriques/António Santos (Kia Picanto GT/Domingos Sport) que desistiram em Castelo Branco, foi 2º no alto Tâmega e venceram no Constálica Rallye Vouzela e Viseu. José Maria Bastos/António Pereira (Kia Picanto GT/ The Racing Factory) são terceiros depois de dois pódios e um quarto lugar, José Quintas/Jorge Manuel Carvalho (Kia Picanto GT/BeFast MotorSport) são quartos, na frente de Danny Carreira/Bruno Abreu (Kia Picanto GT/ PT Racing) têm sido azarados e cometidos erros, pelo que não estão na classificação que se justificava pela sua rapidez.

Mariana Machado/Pedro Dias da Silva (Kia Picanto GT/Sports & You) está a aprender o que são os ralis e para já conta com dois abandonos e um sexto lugar.