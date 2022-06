FPAK Júnior Team: quem são os seis pilotos do troféu | AutoSport

Já são conhecidas as seis duplas que vão dar corpo à FPAK Júnior Team, um novo troféu levado a cabo pela FPAK, em que a federação ‘dá’ os carros, para já os KIA Picanto, os pneus, as inscrições, coloca-os nas mão de seis equipas, que por sua vezes escolheram seis dupla, em que o piloto tem de ter até 25 anos.

Após os 5 ralis de asfalto, com o arranque da competição a dar-se já no Rali de Castelo Branco, o vencedor vai poder desfrutar do prémio final, uma época num Rally5 em 2023. Um prémio único que visa aumentar a competitividade do projeto, mas também permitir progressão na carreira desportiva destes jovens pilotos.

A primeira prova tem lugar já este fim-de-semana no Rali de Castelo Branco a 11 e 12 de Junho, segue depois para o Rali de Viana do Castelo a 8 e 9 de Julho, a 2 e 3 de Setembro com o Rali da Água – CIM Alto Tâmega, de seguida para o Constálica Rallye de Vouzela e Viseu a 17 e 18 de Setembro a termina no Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande a 7 e 8 de Outubro.

Equipas presentes:

Befast: José Pedro Quintas/Jorge Carvalho

José Quintas tem 21 anos, e para já apenas três ralis no currículo. Começou o ano passado com um Suzuki Swift Sport no Rali de Vila Nova de Cerveira, e já este ano fez duas provas com um Peugeot 106 XSI no Campeonato Start Norte de Ralis.

Domingos Sport: Gonçalo Henriques/António Santos

Gonçalo Henriques tem 23 anos, e já uns anos de ralis. Começou em 2018 no Regional Centro, com um Renault Clio Williams, carro com que correu até o ano passado. Venceu as duas rodas motrizes no recente Rali de Mortágua (Promo) e já tem várias vitórias à classe e pódios no Desafio Kumho.

PT Racing: Danny Carreira/Bruno Abreu

Danny Carreira tem 21 anos, e o Rali de Castelo Branco vai ser apenas o seu segundo rali…no banco do lado esquerdo. Correu nas Camélias já com o KIA Picanto, foi quarto na classe, mas experiência é algo que não lhe falta no banco do lado direito ao lado de Nuno Carreira, no belíssimo Subaru Impreza.

Racing4You: Rafael Cunha/Gonçalo Cunha

Rafael Cunha tem 23 anos, e desde 2019 que faz ralis. Começou na Copa 106, com o Peugeot 106 XSI, venceu provas, foi segundo na competição, no ano seguinte, 2020, passou para o Regional Norte e Desafio Kumho, venceu e fez pódios à classe no seu 106 XSI e o ano passado já correu de Peugeot 206 GTI, obtendo vitórias e pódios à classe no Regional Norte e Desafio Kumho. É dos mais experientes do novo troféu.

The Racing Factory: José Maria Bastos/António Pereira

José Maria Bastos tem 23 anos, já correu no Karting e na Velocidade, foi um dos portugueses que foi à final do FIA Rally Star, na Alemanha, mas só agora se vai estrear no ralis, com o KIA Picanto que já conhece das pistas.

Sports &You: Mariana Machado/Pedro Dias da Silva

A Mariana Machado é um jovem de de Vila Verde (Braga), e de longe a mais jovem do grupo, vai agora estrear-se nos ralis, em Castelo Branco, foi campeã nacional de karting em 2015, mais recentemente (2020), representou Portugal no projeto Girls on Track da FIA e agora é a vez dos ralis. Outra curiosidade interessante, a equipa técnica da Sports & You responsável pela preparação e assistência do KIA Picanto ao longo da época será, em grande parte, constituída por jovens estagiários que se encontram em formação na empresa.