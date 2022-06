FPAK Júnior Team, Prémio do vencedor: temporada de Rally5 em 2023 | AutoSport

A FPAK, por intermédio de Nuno Jorge, anunciou o prémio para o vencedor da nova iniciativa da federação, o FPAK Júnior Team: uma época completa em 2023 aos comandos de um Rally5.

E o que é o FPAK Júnior Team? É uma iniciativa que visa apoiar novos valores no desporto automóvel, de jovens até aos 25 anos de idade.

O projeto, pensado, desenhado e com o suporte financeiro da FPAK, vai entregar seis KIA Picanto a seis equipas, as quais ficam responsáveis pela preparação e assistência do carro nos ralis, bem como do recrutamento do piloto (idade até 25 anos) e da angariação e gestão de patrocínios para custear os gastos de participação nas cinco provas selecionadas em pisos de asfalto: Rali de Castelo Branco (CPR), Rali de Viana do Castelo (Promo), 8/9 julho; Rali da Água-CIM Alto Tâmega (CPR), 2/3 setembro; Constálica Rali Vouzela e Viseu (Promo), 17/18 setembro, e Rali Vidreiro (CPR), 7/8 outubro.

A FPAK paga o aluguer do carro, os pneus para as provas e também o custo das inscrições.

As equipas fazem a gestão de tudo o resto, e a primeira medida, foi escolher as duplas.

O piloto tem até 25 anos, pois o objetivo passa por dar a oportunidade de singrar a jovens, sendo logicamente o objetivo é que estes agarrem a oportunidade e singrem na disciplina.

O prémio do vencedor, como já se percebeu, é muito atrativo, uma época em 2023 aos comandos de um Rally5, novamente, tudo pago pela FPAK.

São seis as equipas que aderiram à iniciativa e os pilotos, ou as duplas, estão escolhidos:



FPAK Júnior Team 2022



Befast: José Pedro Quintas/Jorge Carvalho

Domingos Sport: Gonçalo Henriques/António Santos

PT Racing: Danny Carreira/Bruno Abreu

Racing4You: Rafael Cunha/Gonçalo Cunha

The Racing Factory: José Maria Bastos/António Pereira

Sports &You: Mariana Machado/Pedro Dias da Silva

Para Ni Amorim, presidente da FPAK: “É uma iniciativa que já queríamos ter lançado no passado, mas foi agora que com segurança o conseguimos fazer. O projeto consiste em apoiar seis equipas em cinco provas de asfalto as equipas tiveram a responsabilidade de encontrar os pilotos, o máximo de idade permitida é até 25 anos, o foco é os jovens.

Estou muito otimista pois vamos dar um contributo grande do ponto de vista financeiro e o esforço das equipas e dos pilotos será muito mais reduzido, do que em circunstâncias normais.

A FPAK paga os carros, os pneus para todo o campeonato, as equipas e os pilotos só têm de se preocupar em pagar a manutenção do carro. E ainda pagamos as inscrições!

Será uma ajuda muito significativa”, disse Ni Amorim ao AutoSport, revelando ainda que o projeto é para continuar: “Sim a ideia é ter continuidade, não sabemos se com outro carro ou com outra marca, depende depois do que encontrarmos no mercado como solução mais equilibrada.

Para já os Kia Picanto, para o ano logo se vê, para já o que é importante é darmos a garantia que este projeto é para continuar em 2023, só não sabemos com que carro”, disse, explicando ainda que o regulamento será conhecido muito em breve: “Queremos que isto seja feito com todo o rigor técnico, controlo. O regulamento vai abordar várias questões técnicas para que exista verdade desportiva total”, disse, reforçando ainda que chegou o momento da FPAK fomentar o desporto automóvel com investimentos: “Isto representa um investimento muito grande, mas acho que a federação está numa altura em que precisa de fazer esses investimentos. Porque tal como tínhamos previsto quando ganhámos as eleições no mandato passado, há um tempo para tudo, isto é feito por ciclos, o primeiro ciclo está concluído, o segundo é de fomento do desporto automóvel…”, concluiu.