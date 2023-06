FPAK Júnior Team nos Ralis com seis novos pilotos | AutoSport

Depois do sucesso do FPAK Júnior Team nos Ralis em 2022, que trouxe para a ribalta dos ralis, Gonçalo Henriques, um piloto que tem tudo, para dar sequência à sua carreira, e tornar-se num excelente piloto, face ao que já está a fazer no seu primeiro ano ao mais alto nível, a FPAK vai continuar a investir na promoção de jovens talentos nos ralis.

O objetivo visa proporcionar uma evolução sustentada que permita dar continuidade à carreira dos jovens pilotos na modalidade. O FPAK Júnior Team está de volta com seis novos pilotos inseridos em seis equipas distintas.

A FPAK volta a apoiar financeiramente a participação de seis carros KIA Picanto, inseridos em seis equipas nacionais com pilotos que não podem exceder os 25 anos de idade. No final, o vencedor da competição terá um prémio que será definido e divulgado brevemente. Será, no entanto, um prémio único que visa permitir progressão na carreira desportiva destes jovens pilotos.

As equipas e pilotos que vão integrar o projeto em 2023 são:

Domingos Sport – Alexandre Cordeiro

MNE – Pedro Pereira

Peres Competições – Pedro Dias da Silva

CRN – João Paulo Silva

Teodósio Motorsport – Jorge Rêgo

Filipe Sport – Vítor Matias

A primeira prova pontuável para o FPAK Júnior Team será o Rali de Castelo Branco que terá lugar no próximo fim-de-semana de 30 de junho e 1 de julho.