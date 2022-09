FPAK Júnior Team/Mariana Machado: “Estou triste, mas vou fazer tudo para não se repetir” | AutoSport

As coisas não estão a correr nada bem a Mariana Machado, com a sua participação no FPAK Júnior Team. Na preparação para a primeira prova, teve uma aparatosa saída de estrada nos testes, o que inviabilizou o seu primeiro rali em Castelo Branco, e agora em Vouzela e Viseu, novo acidente, que até levou à interrupção de um troço.

Sabemos que não é fácil a transição do karting para os ralis, são ‘mundos’ completamente distintos, e a jovem Mariana Machado, que foi a primeira mulher no nosso país a sagrar-se campeã nacional de karting, o que tem a fazer é encontrar o seu caminho, o seu ritmo, e evoluir a partir daí: “Arranquei para a segunda classificativa, que acabou por ser a primeira do rali, face à anulação da anterior, e ao fim de 2 quilómetros, na ‘chicane’, bati, deixando o carro com alguns danos. Ainda foi levado para a assistência, de modo a que eu continuasse na prova em sistema de ‘super-rali’, mas constatou-se que não havia possibilidades”, conta Mariana Machado, sem esconder a deceção que o acidente lhe provocou.

Depois da ausência no Rali de Castelo Branco, devido ao acidente sofrido numa sessão de testes, e da participação, que correspondeu à estreia, da dupla Mariana Machado/Pedro Dias da Silva no Rali da Água CIM Alto Tâmega, concluindo uma centena de quilómetros de classificativas ao cronómetro, agora seria tempo de avançar para uma nova etapa, mas tal não foi possível. Fiquei profundamente triste com este acidente no Rali Constálica, por culpa minha. Vou fazer tudo para, no futuro, não se repetir nada igual!”.

“Dentro de duas semanas teremos o Rali Vidreiro e quero dar o melhor de mim para terminar a prova com um resultado que ilustre a minha evolução. Agora, no Constálica, estava a sentir-me cada vez mais confortável. Fiz cinco passagens no shakedown e fui melhorando sempre os tempos, o que permitiu aumentar a minha confiança. Foi pena…”, assegura Mariana Machado.

Ainda antes deste terceiro rali do FPAK Júnior Team, José Pedro Fontes, manager da Sports & You, recordava que “é preciso não esquecer que a Mariana ainda nem sequer possui carta de condução, o que também ajuda a compreender as suas naturais dificuldades nesta fase”, disse.

O Rali Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande será a quarta e penúltima jornada do calendário do FPAK Júnior Team, a 7 e 8 de outubro próximo.