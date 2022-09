FPAK Júnior Team, Mariana Machado:“ Empolgada para os próximos ralis” | AutoSport

Mariana Machado estreou-se nos ralis com sucesso, depois de a jovem piloto oriunda do karting e agora navegada por Pedro Dias da Silva ter concluído o Rali da Água CIM Alto Tâmega. Foram 109,13 quilómetros (9 classificativas) de pura aprendizagem ao cronómetro, não sem alguns calafrios, como seria previsível, para a dupla da Sports & You que compete na FPAK Júnior Team.

“Estou supercontente por ter alcançado o objetivo desta participação, que era chegar ao final do rali para adquirir o máximo de rodagem, tratando-se da minha primeira experiência numa prova deste tipo. Adorei e vou empolgada para os próximos ralis. A parte mais complicada foi mesmo o facto de o piso de asfalto das classificativas estar bastante sujo de terra na segunda passagem deste último dia, o que me valeu dois ou três sustos…”, confessou Mariana, a piloto de 17 anos natural de Vila Verde, antes de passar pelo pódio final, no centro da cidade de Chaves, verdadeiramente entusiasmada com a estreia e já a pensar no futuro. Os karts irão mesmo para a prateleira, como fez questão de referir:

“A ideia era eu disputar a Taça de Portugal de karting ainda esta época, mas a data coincide com a do Rali Vidreiro, que faz parte do calendário da FPAK Júnior Team, e é evidente que, sem qualquer hesitação, irei disputar o Rali Vidreiro”.

Questionada sobre a relação piloto/navegador no habitáculo do KIA Picanto durante o Rali da Água CIM Alto Tâmega, Mariana Machado não poderia ser mais elogiosa para Pedro Dias da Silva:

“Decorreu tudo de forma bastante tranquila e o Pedro ajudou-me imenso. Deu-me muitos conselhos, para me manter calma e não arriscar em determinadas zonas, que havia bastante rali pela frente e eu tinha ainda muito tempo para evoluir. Aos poucos, fui-me sentido cada vez mais confortável dentro do carro e com maior à-vontade a manusear a caixa de velocidades”.

Para o navegador Pedro Dias da Silva, foram dois dias bastante intensos, mas compensadores em termos de aprendizagem e de assimilação de processos por parte de Mariana Machado. E o “professor” gostou da atitude da piloto.

“Um dia de rali nunca é calmo e no início a Mariana dava sinais de nervosismo que depois se foram atenuando. Houve um grande trabalho de equipa, dentro e fora do carro. Procurei chamar-lhe a atenção, por exemplo, das curvas que estavam mais sujas e ela esteve sempre motivada para terminar o rali e com vontade de evoluir. Eu sabia que este ia ser o rali mais desafiante da minha carreira, mas a verdade é que a Mariana facilitou muito as coisas. Ela sabe ouvir e ficar calada. Só posso dar-lhe os parabéns!”.

A terceira prova do FPAK Júnior Team será o Rali Constálica, Vizela e Viseu, nos próximos dias 17 e 18 deste mês de setembro.