FPAK Júnior Team: Mariana Machado é a aposta da Sports & You, faltam cinco equipas anunciar… | AutoSport

A Sports & You é a primeira de seis equipas a anunciar a sua dupla para o novo FPAK Júnior Team.

A jovem Mariana Machado, de 17 anos, campeã nacional de karting em 2015, será a aposta da Sports & You no FPAK Júnior Team, iniciativa promovida e apadrinhada pela Federação Portuguesa Automobilismo e Karting (FPAK) para apoiar novos valores no desporto automóvel e que tem início já no Rali de Castelo Branco (11/12 junho).

Recorde-se que o projeto, desenhado e com o suporte financeiro da entidade federativa, inclui a entrega de seis KIA Picanto a igual número de diferentes equipas, as quais ficam responsáveis não só pela preparação e assistência do carro nos ralis, bem como do recrutamento do piloto (idade até 23 anos) e da angariação e gestão de patrocínios para custear os gastos de participação nas cinco provas selecionadas em pisos de asfalto: Rali de Castelo Branco (CPR), Rali de Viana do Castelo (PROMO), 8/9 julho; Rali da Água-CIM Alto Tâmega (CPR), 2/3 setembro; Constálica Rali Vouzela e Viseu (Promo), 17/18 setembro, e Rali Vidreiro (CPR), 7/8 outubro.

Com um vasto historial na formação e promoção tanto de pilotos como de técnicos na área da competição automóvel, a Sports & You não hesitou em aceitar o desafio da FPAK, escolhendo Mariana Machado, uma jovem promessa que fez história em 2015, ao ser a primeira mulher no nosso país a sagrar-se campeã nacional de karting. Mais recentemente (2020), representou Portugal no projeto “Girls on Track”, organizado pela FIA (Federação Internacional do Automóvel).

“É com redobrado entusiasmo, até porque, nos últimos anos, sempre defendemos a promoção de jovens pilotos, através da organização de troféus nos ralis, tanto em Portugal como em Espanha, que participamos nesta excelente iniciativa da FPAK. Há que incentivar e atrair os jovens para o desporto automóvel e olhar com atenção para o karting. Desde há algum tempo que acompanhamos a carreira da Mariana, uma jovem com muito valor, e eu sempre achei giro e interessante apostar nas mulheres, como é o exemplo da Inês Ponte, que desde há vários anos nos acompanha, como navegadora, nos ralis. Este projeto do FPAK Júnior Team é o bebé da Sports & You e vamos abordá-lo de forma profissional, garantindo todas as condições à Mariana para ela crescer com naturalidade e sem pressão, de modo a que possa ter novos objetivos no futuro. Para além dos parceiros da Sport & You, é uma honra contarmos, entre os patrocinadores, com uma instituição de tanto prestígio como o Automóvel Clube de Portugal”, disse José Pedro Fontes, um dos responsáveis da Sports & You.

Natural de Vila Verde (Braga), Mariana Machado vai guiar o KIA Picanto da Sports & You nos cinco ralis em que participará o FPAK Júnior Team tendo como navegador Pedro Dias da Silva, filho do habitual co-piloto de Fernando Peres. E outro pormenor curioso e não menos relevante: a equipa técnica da Sports & You responsável pela preparação e assistência do KIA Picanto ao longo da época será, em grande parte, constituída por jovens estagiários que se encontram em formação na empresa.

A Sports&You anunciou Mariana Machado/Pedro Dias da Silva, mas ainda temos mais cinco equipas que a seu tempo anunciarão os seus pilotos: Befast; Domingos Sport; PT Racing; Racing4You e The Racing Factory.