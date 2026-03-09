FPAK ajusta processo de seleção do FPAK Júnior Team nos Ralis

A fase de seleção do FPAK Júnior Team nos Ralis em 2025 foi um sucesso com um elevado número de candidatos que ascendeu às várias centenas. Foi com esse pressuposto que se idealizou um procedimento um pouco diferente, mais abrangente, para a edição de 2026.

No entanto, a poucos dias da primeira seleção verificou-se uma adesão distinta da registada em 2025 com números que não ascendem as cinco dezenas, pelo que a FPAK decidiu reajustar as fases de seleção e os critérios. O objetivo primordial desta decisão é garantir que a estrutura do projeto se mantém sólida, ágil e totalmente focada na qualidade técnica dos jovens pilotos selecionados.

Assim, analisados os prós e os contras, o processo irá decorrer numa única seleção presencial, que terá lugar no dia 31 de março no Kartódromo de Baltar. A exemplo de 2025, do total de candidatos, sejam eles dos Açores, Madeira, com ou sem experiência ou SimRacing, serão escolhidos de acordo com a avaliação dos monitores como tendo a melhor aptidão para a prática de ralis baseando os seus critérios de avaliação em:

Desempenho: relação com o veículo na condução, arranque, aceleração e travagem.

Habilidade: compreender as nuances da pista, linhas de trajetória e simplicidade nas abordagens.

Reação: capacidade de resposta a situações imprevistas.

Atitude: postura, saber estar, comunicação e imagem.

A missão do FPAK Júnior Team nos Ralis é, e será sempre, a descoberta e o apoio aos novos valores dos ralis em Portugal. Adaptar o formato às circunstâncias do momento é um sinal de maturidade do projeto, permitindo focar todos os recursos naqueles que demonstrarem a ambição de integrar este projeto.

A FPAK continua empenhada em promover o automobilismo junto das camadas mais jovens, acreditando que o grupo de pilotos a selecionar para 2026 será um reflexo da resiliência e do talento que definem a modalidade. As candidaturas ao projeto continuam abertas até ao próximo dia 24 de março 2026 em:

CLIQUE AQUI

Aqueles que já apresentaram a sua candidatura e agora não se revêm nestas alterações, podem suspender o pedido através do email: [email protected]