Ford Fiesta Rally3 foi homologado

O novíssimo Ford Fiesta Rally3 desenvolvido pela M-Sport Polónia, foi oficialmente homologado. Construído para os regulamentos técnicos do Rally3 da FIA, o novo carro já se estreou em competição na neve e gelo de O.K. Auto-Ralli na Finlândia.

Este carro representa o início de uma nova era nos ralis, pois o Fiesta Rally3 de tração às quatro rodas é o primeiro, e atualmente o único carro homologado para o Rally3, o terceiro nível a Pirâmide dos Ralis da FIA. Rally1 (atuais WRC), Rally2 (atuais R5), e Rally3 o nível mais baixo dos quatro rodas motrizes e uma etapa crucial para os jovens pilotos de ralis que procuram crescer na modalidade, antes de passar para patamares mais altos.

Para o Diretor Executivo da M-Sport, Malcolm Wilson: “Este é um enorme marco para a M-Sport Polónia e também para os ralis. O primeiro carro de Rally3 foi agora homologado e tem o nome M-Sport. Desde o início do projeto de regulamento, estávamos determinados a apoiar esta categoria, uma vez que irá oferecer muitas oportunidades para jovens pilotos, e também pilotos ‘feitos’ em campeonatos nacionais. Os carros mais sustentáveis e económicos são agora mais do que nunca necessários para assegurar uma progressão suave para os pilotos e também para os que procuram competir em maquinaria de tração às quatro rodas com custos de funcionamento mais baixos.

Sem dúvida, veremos mais fabricantes juntarem-se, o que também estou realmente desejoso. Fundamentalmente, é a competição que nos motiva e queremos ver uma luta emocionante nos palcos da categoria Rally3. É por causa deste espírito competitivo que o nosso Fiesta Rally3 está pronto para partir hoje.”

Para Maciej Woda, Director da M-Sport Polóni: “Foi feito um esforço monumental nos bastidores das nossas instalações em Cracóvia. Não tenho como agradecer à equipa por tudo o que fez contra todas as dificuldades que enfrentámos, especialmente desde o golpe pandémico da Covid-19. A sua determinação e dedicação brilharam realmente no Fiesta Rally3 e isso reflete-se no resultado final. Cada membro da M-Sport Polónia é um crédito para a equipa e para o Fiesta Rally3”, disse.