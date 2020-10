Final antecipado de um rali: O que dizem as regras

O Rali Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande ainda carece de confirmação oficial se foi anulado ou terminado antecipadamente, mas se tiverem sido percorridos entre 30% e 49% da distância inicialmente prevista como quilometragem total das Provas Especiais (ou Sectores Seletivos) serão atribuídos 25% dos pontos; foi o que aconteceu.

Regulamentos:

13.8 – Final antecipado de um Rali ou de um Rali Todo o Terreno 13.8.1 – Se uma competição de Rali ou de Todo Terreno – pontuável para um Campeonato, Taça ou Troféu – não se puder disputar até ao seu final, seja por que razões for, as classificações da competição serão estabelecidas com o total dos tempos (considerados até ao decimo de segundo) registados nas PEC (ou SS) efetivamente percorridas, acrescido das eventuais penalizações entretanto aplicadas. Nesse caso, a atribuição das pontuações para o Campeonato, Taça ou Troféu será efetuada da seguinte forma: a) Se tiver sido percorrida mais de 67% da distância inicialmente prevista como quilometragem total das Provas Especiais (ou Sectores Seletivos) os pontos serão atribuídos na totalidade; b) Se tiver sido percorrida entre 50% e 67% da distância inicialmente prevista como quilometragem total das Provas Especiais (ou Sectores Seletivos) serão atribuídos metade dos pontos; c) Se tiverem sido percorridos entre 30% e 49% da distância inicialmente prevista como quilometragem total das Provas Especiais (ou Sectores Seletivos) serão atribuídos 25% dos pontos; d) Se tiverem sido percorridos menos de 30% da distância inicialmente prevista como quilometragem total das Provas Especiais (ou Sectores Seletivos) não serão atribuídos quaisquer pontos; e) Para estabelecer as percentagens em relação à distância efetivamente percorrida sobre a distância inicialmente prevista como quilometragem total das Provas Especiais (ou Sectores Seletivos) deverá utilizar-se como referência a quilometragem total efetivamente realizada pela equipa que comandar a classificação da competição no momento em que a mesma tenha sido interrompida. f) Estas regras serão aplicáveis mesmo que apenas uma equipa tenha percorrido a distância utilizada como referência. 13.8.2 – As regras definidas no artigo 13.8.1 serão aplicáveis a qualquer competição de Ralis ou de Todo o Terreno que se tenha realizado até ao fim, desde que, durante o seu decorrer, tenham sido anulados (as) Provas Especiais ou Sectores Seletivos que a integravam (seja por razões de segurança ou por quaisquer outras razões), e sempre que se verifiquem os pressupostos referidos nas alíneas a), b), c), d) e) e f) do artigo 13.8.1.