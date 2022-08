Filipe Madureira no Rally Legends de Toyota Yaris GR | AutoSport

Filipe Madureira está de regresso aos ralis e ao asfalto. Com mais de 25 anos de carreira, celebrados recentemente, e numa nova fase da sua vida desportiva, o piloto de Gondomar marcará presença no Rally Legends Luso-Bussaco, a convite da Caetano Auto, ao volante de um Toyota Yaris GR, onde aproveitará a sua experiência e imagem para promover o troféu ibérico disputado ao volante das viaturas da marca nipónica.

Antes do evento, e entre os dias 16 e 23 de Agosto, a viatura com que Filipe Madureira participará no evento está em exposição no NorteShopping, um dos principais parceiros do piloto navegado por Cristina Silva, ao longo da sua carreira. “É sem dúvida um grande orgulho para mim ter sido convidado pela Caetano Auto para dar a cara por este projeto, participando numa prova tão carismática como é o Rally Legends. Associar a isso a exposição da viatura num dos meus parceiros mais antigos e com quem tenho tão boas relações, como é o caso do NorteShopping, acaba por ser a cereja no topo de um bolo que promete terminar em beleza com a participação na prova”, destaca Filipe Madureira.

A Caetano Auto estará representada no Rally Legends Luso-Bussaco com duas gerações de viaturas de competição, o Toyota Yaris GR conduzido por Filipe Madureira, e o Toyota Starlet Grupo 5, conduzido pelo piloto João Ramos, que nesta prova será navegado pela sua esposa, Sónia Ramos. “Eu e o João sempre tivemos uma relação muito boa e a participação dele acaba por ser uma boa forma de demonstrarmos a evolução das viaturas de competição da Toyota ao longo dos últimos anos. Acho que será uma mais-valia para o público e também para nós que nos iremos divertir em família”, garantiu.

O Rally Legends Luso-Bussaco disputa-se entre os dia 4 e 6 de novembro e promete trazer às estradas da região centro verdadeiras relíquias do desporto motorizado nacional e internacional.