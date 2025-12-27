Filipe Madureira celebra 30 anos de carreira com exposição no NorteShopping

Filipe Madureira vai assinalar três décadas de ligação ao automobilismo com uma exposição no NorteShopping, em Matosinhos, que estará patente de 2 a 7 de janeiro.

O público terá oportunidade de ver de perto alguns dos carros que marcaram o percurso do ex-campeão nacional de ralis Promoção. Filipe Madureira estará presente no NorteShopping no sábado, dia 3 de janeiro, pelas 17h00, para uma sessão de autógrafos integrada num Porto de Honra que servirá para assinalar a exposição.

O campeão versátil

Natural do Porto, Filipe Madureira soma quase 200 provas na competição automóvel desde que se estreou,em 1996, nas pistas de ralicross. Um ano depois ingressou nos ralis,disciplina onde construiu um palmarés de referência, sagrando-se campeão nacional de Promoção (em 1999), campeão regional (Grupo X1 em 2016 e Grupo P3 em 2019) e, já este ano, vencedor da Taça de Portugal Clássicos de Ralis (H99).

Ao longo de três décadas, foi também embaixador de diferentes projetos e causas sociais, como a Operação Nariz Vermelho, e iniciativas como a “Gondomar – Cidade Europeia do Desporto 2017”, a convite do município.

Entre os modelos expostos no NorteShopping estarão o Mitsubishi Lancer Evo IX com que se sagrou campeão regional de ralis, o Nissan Micra que conduziu à vitória na recente Taça de Portugal de Clássicos de Ralis, e ainda o Toyota Yaris Cross, cedido pela Caetano Auto,com que Filipe Madureira desempenha funções de segurança em provas do Campeonato de Portugal de Ralis.

“É uma honra associar-me ao NorteShopping para celebrar este marco importante na minha vida e na minha carreira. São 30 anos de ligação ao automobilismo, um percurso longo e repleto de momentos inesquecíveis, onde tive o privilégio de fazer amigos e conviver com pessoas fantásticas. Espero partilhar este momento com eles e com todos os aficionados do desporto que nos visitem no NorteShopping”, afirmou Filipe Madureira.