Filipe Freitas e o Porsche 991 GT3 de regresso: ‘Das schönste Auto’

Filipe Freitas tem 52 anos de idade e alinhou no seu primeiro rali em 1998 com um Citroën AX GTi. O piloto já esteve ao volante de muitas viaturas e tem como melhores resultados na sua carreira a conquista de dois títulos regionais absolutos, em 2013 com um Mitsubishi Lancer Evo X e em 2016 ao volante de um Porsche 997 GT3. Foi também campeão madeirense do grupo RGT em 2016, 2020 e 2022.

Sei que deverão estar à partida dois outros RGT, mas não temos essa preocupação, pois não como meta o triunfo no grupo. Vamos fazer o nosso rali e, com a disputa das primeiras provas especiais, ver aonde nos situamos em termos de classificação para então decidirmos quais serão a nossa abordagem e os nossos objetivos”.

Filipe Freitas regressa à atividade no Rali Vinho da Madeira e logo com um carro que é colírio para a vista e um ‘concerto’ para os restantes sentidos.

