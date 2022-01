FIA Rally Star: Romet Jürgenson (Estónia) venceu Final Europeia | AutoSport

Romet Jürgenson (Estónia) é o representante da Europa na época de treinos da FIA Rally Star em 2023. O piloto da Estónia vai poder correr em seis ralis, num Ford Fiesta Rally3 da M-Sport, além de ter acompanhamento e avaliação física e intelectual, bem como treino de piloto, e ainda testes. Patrik Hallberg (Suécia) foi selecionado como o piloto reserva.

O prémio feminino foi partilhado por Maja Hallén Fellenius (Suécia) e pela britânica Katie Milner. Ambas irão avançar para a Final Mundial Feminina, nos Estados Unidos da América do Norte, no final deste ano.

As outras duas candidatas que avançaram para os 4 primeiros lugares do ranking feminino em Estering foram Aistè Perminaitè da Lituânia e Sabrina Obenlüneschloss da Alemanha.

Dos seis portugueses presentes nesta Final Europeia do FIA Rally Star, onde estiveram com o apoio da FPAK e do ACP, cinco ‘ficaram’ na primeira eliminatória, um deles, Francisco Carvalho, passou à segunda, mas ficou também pelo caminho. Defrontaram ‘seleções’ com outros argumentos, deram o seu melhor, mas não foi suficiente.

A Final Europeia compreendeu três dias de intensa competição de 28-30 de janeiro na pista de rallycross de Estering, a sudoeste de Hamburgo, no norte da Alemanha.

Os vencedores foram escolhidos entre 89 concorrentes com idades compreendidas entre 17 e 26 anos, representando 22 nações, entre elas, Portugal.

As disciplinas ao longo dos três dias incluíram não só troços cronometrados em carros TN5 idênticos, da organização LifeLive de Thierry Neuville, mas também um desafio digital, testes de reflexos e competências, bem como ainda uma entrevista e avaliação formal com o Júri FIA Rally Star de Ralis da FIA, presidido por Robert Reid, o Vice-Presidente da FIA para o Desporto.

Os seus colegas membros do Júri incluíam, Pernilla Solberg, uma piloto de ralis vencedora de provas à classe, esposa do campeão do WRC 2003, Petter Solberg e mãe do piloto do WRC Oliver Solberg, o director da M-Sport Malcolm Wilson, Terenzio Testoni, Manager de Ralis da Pirelli, e ainda Thierry Neuville.

A Final Europeia da FIA Rally Star é a primeira de seis Finais Continentais da FIA Rally Star em 2022. Os resultados das finais continentais decidem seis dos sete membros da FIA Rally Star Team para 2023 com o sétimo membro vindo da final só de mulheres, disputada no final deste ano, pela mulher com melhor desempenho em cada uma das seis finais continentais.

No final de 2023, os quatro melhores membros da FIA Rally Star Team, ganham uma temporada no Júnior WRC em 2024.

Em 2025, três pilotos avançam para uma segunda época do WRC Júnior. E se um dos membros da FIA Rally Star Team alcançar o título, garante uma campanha no WRC2, logicamente num Rally2 para 2026. O objectivo do Rally Star é proporcionar um caminho para assegurar a chegada a Mundial de Ralis.

Romet Jürgenson, de 22 anos, da Estónia, vencedor da Final Europeia do FIA RallyStar da FIA: “Estou tão orgulhoso de receber este prémio, que estou honestamente sem palavras. Toda a experiência foi fantástica. Tenho de agradecer à FIA e a todas as pessoas que elaboraram este programa. Sentir a pressão de um concurso como este e sair com algum sucesso é uma boa formação para a minha carreira futura”.

Patrik Hallberg, 17, da Suécia, piloto de reserva da Final Europeia da FIA Rally Star: “É óptimo poder vir aqui a um evento tão fixe”. Conhecer novas pessoas, aprender novas competências e alcançar um bom resultado é espantoso. O meu objetivo tem sido conduzir o Supercar no rallycross, mas nunca fechei a porta para os ralis. Será um novo passo para mim”.

Maja Hallén Fellenius, 19, da Suécia, vencedora conjunta da Final Europeia da FIA Rally Star: “É surreal, não tenho palavras, é uma loucura”. Há nove anos que pratico desporto automóvel, correndo nos karts e monolugares, mas sobretudo em pista com asfalto e mais aderência. A minha curva de aprendizagem foi enorme durante estes três dias. Participei na primeira edição da FIA Girls on Track, por isso sinto que tive um bom avanço para competições como esta. Estou realmente ansiosa pela final e por ir para a América do Norte”.

Katie Milner, 22 anos, da Grã-Bretanha, vencedora conjunta da Final Europeia da FIA Rally Star: “Vim aqui sem expectativas, entrei com um wild card, é um estilo de condução diferente também para mim. Gostei muito da viagem, de todo o treino, foi a primeira vez numa pista de rallycross a mudar de terra para alcatrão, a aprender a estar sob pressão, adorei. Tenho corrido no GT britânico, mas cheguei a uma encruzilhada. Esta oportunidade surgiu, por isso disse a mim próprio “porque não tentar e ver o que acontece? Agora, é concentrar-me no treino para a final feminina na América e cruzar os dedos”.