FIA Rally Star: portugueses ficaram pelo caminho | AutoSport

Dos seis portugueses presentes na Final Europeia do FIA Rally Star, cinco ‘ficaram’ na primeira eliminatória, um deles, Francisco Carvalho, passou à segunda, mas ficou também pelo caminho. Defrontaram ‘seleções’ com outros argumentos, bem melhor preparadas e apoiadas, e deram o seu melhor, que não foi suficiente. Francisco Carvalho, Madalena Pinto Bastos, José Maria Bastos, Luís Moura e Francisco Santos, contaram-nos as histórias das suas participações. Edgar Santos não pode estar presente.