FIA Rally Star: Finais Continentais e Femininas no Perú | AutoSport

Com quatro dos sete participantes da FIA Rally Star Training Season agora conhecidos, o foco deste

esquema global de deteção de jovens talentos passa para as restantes Finais Continentais e para o que acontece a seguir.

Já disputado em quatro continentes diferentes, incluindo Europa (Alemanha), Médio Oriente (Emiratos Árabes Unidos), África (África do Sul) e, mais recentemente, Ásia Pacífico (Índia), o programa de jovens pilotos da FIA irá viajar para as Américas e parar em Lima, no Perú, na busca do próximo putativo Campeão Mundial de Ralis.

Situado na costa do Oceano Pacífico, o Parque Ronex, construído propositadamente, acolherá as finais americanas da FIA Rally Star, de 19 a 21 de fevereiro, e será seguido pela Final Feminina, a 22 de fevereiro.

Os pilotos que participam na Temporada de Treino FIA Rally Star reunir-se-ão para um ‘campo de treino’ em Abril, antes de disputarem o primeira de seis ralis num Ford Fiesta Rally3, organizado pela M-Sport Polónia.

Os seis ralis do FIA Rally Star Training Season serão semelhantes em características aos eventos que tipicamente fariam parte do Junior WRC. Serão constituídos principalmente por provas do Troféu Europeu de Ralis e do Campeonato da FIA.

O campo de treino será utilizado para assegurar que os participantes do FIA Rally Star Training Season satisfaçam as expetativas dos comissários do FIA Rally Star. Incluirá sessões de engenharia, treino físico e mental, além de treino de navegação.