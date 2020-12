FIA European Rally Trophy/Iberian Rally Trophy com duas provas em Portugal

Como já tem vindo a ser habitual, Portugal volta a ter duas provas do FIA European Rally Trophy/Iberian Rally Trophy. Este ano, com a pandemia, tudo foi mais erróneo, mas para 2021 espera-se que tudo, ou pelo menos muito mais, volte à normalidade e nesse contexto a competição, que começa com duas provas em Espanha, vai à Madeira, no início de agosto, terminando em novembro com o Rally Casinos do Algarve.

Calendário

08-10 Abril Espanha Rally Sierra Morena

13-15 Maio Espanha Rally Villa de Adeje

05-07 Agosto Portugal Rali Vinho da Madeira

10-11 Setembro Espanha 57 Rallye Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo

05-07 Novembro Espanha Rallye La Nucia-Mediterraneo

19-20 Novembro Portugal Rally Casinos do Algarve