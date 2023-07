FIA European Rally Trophy com nova fórmula | AutoSport

O Rali Vinho da Madeira é parte integrante do FIA European Rally Trophy, competição da federação internacional do desporto automóvel que sofreu várias alterações este ano. Aquando das grandes alterações introduzidas no campeonato europeu há pouco mais de 10 anos e da redução do número de eventos naquela série, surgiu uma nova fórmula, englobando as restantes provas, denominada Taça da Europa.

No ano seguinte, essa Taça evoluiu para o atual troféu que, ao longo dos anos, foi assumindo várias formas. A que esteve mais tempo em vigor foi a de uma competição dividida por áreas geográficas em que os melhores de cada área ficavam automaticamente apurados para uma final, disputada numa única prova, que atribuía o título. O madeirense Alexandre Camacho alcançou esse triunfo em 2018 num ano em que o evento de fecho foi no Algarve.

Para 2023, a federação internacional decidiu operar grandes mudanças e, excluídas as competições regionais em áreas geográficas, volta a contar o melhor resultado no conjunto das 19 provas que compõem um calendário em que anteriormente chegaram a figurar mais de 50 eventos. O sistema de pontuação também foi alterado e leva em conta, com um coeficiente, o número de presenças em cada uma das categorias, o que se traduz na possibilidade de um concorrente com uma viatura menos competitiva, como um Rally4, poder lutar pelo cetro.

O FIA European Rally Trophy integra esta temporada 19 ralis, num máximo de 2 por cada país, os portugueses Vinho da Madeira e Terras d’Aboboreira, os checos Valasska e Cesky Krumlov, os franceses Ain Jura e Antibes Cote d’Azur, os suíços Chablais e Valais, o croata Ina Delta, o irlandês Donegal, o austríaco Weiz, os polacos Rzeszow e Slask, os britânicos Ulster e Ceredigion, Bulgária, Sérvia, o esloveno Nova Gorica e o alemão Lausitz.