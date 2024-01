Fernando Teotónio: “Não sabemos ainda onde vamos competir” | AutoSport

Fernando Teotónio e Luís Morgadinho levaram para as terras do Fundão o título do Campeonato Promo Sul de Ralis 2023, sobretudo mercê de uma segunda parte da época fulgurante, dominando e triunfando nas três últimas provas do campeonato. Pelo meio, ainda houve tempo para levar o Mitsubishi Lancer EVO IX preparado pela Domingos Sport ao “rali da casa”, em Castelo Branco e Vila Velha de Rodão e vencer entre os concorrentes do Campeonato Promo Centro de Ralis, e conquistar a 2ª posição nas lides do Promo de Ralis.

Em 2023 decidiram mudar de “habitat” e foram disputar o Promo Sul de Ralis. Quais eram as ambições e expectativas com esta mudança?

“Iniciamos a época com alguma expectativa, pois sabíamos que íamos para um novo campeonato desconhecido para nós em algumas provas. Já tínhamos feito algumas provas a Sul, mas só esporadicamente. Por outro lado, sabíamos que havia bons pilotos a competir no Sul e por isso a apreensão era normal. A razão principal ara a nossa escolha residiu aí: um campeonato bem competitivo e com provas super interessantes em terra, que é um piso que nos agrada bastante. Como sempre, e a nossa equipa não deixa que seja de outra forma, nós quando encaramos as provas é sempre com a ideia de vencer, e tentar ser campeões a sul foi sempre o nosso objetivo da época”.

Qual o maior desafio que enfrentaram?

“O maior desafio desta época foi dar a volta ao campeonato quando estávamos em situação desfavorável em relação aos adversários, fruto de alguns problemas no inicio do campeonato. Obviamente, que ter de descobrir provas novas foi um fator de enorme pressão, mas isso é sempre aliciante para nós.

Qual o melhor e o pior momento da época?

“O momento da época foi, sem dúvida alguma, a vitória na última prova, em Tavira. Entramos muito fortes e concentrados, ganhando pois os troços, só assim conseguíamos ser campeões e o final do último troço foi vivido com muita euforia dentro e fora do carro. Foi uma 2ª metade de temporada fantástica, ganhando as 3 últimas provas com um carro muito fiável e bem preparado pela Domingos sport. Aproveitamos para agradecer o excelente trabalho feito ao longo da época, agradecendo também a todos os patrocinadores que nos acompanharam ao longo da época”.

Já o momento menos bom da época foi logo na prova inaugural, o Casinos do Algarve, quando o carro teve um ligeiro problema que nos afastou da vitoria na prova. Mesmo assim, foi um rali onde percebemos que poderíamos ter lutado pela vitoria e que seríamos competitivos ao longo da época”.

A época de 2024 está já aí ao virar da esquina. Já existe um plano de ação para a equipa?

Ainda não. Não sabemos onde vamos competir. A única certeza é que vamos finalmente voltar a competir com o Mitsubishi Lancer EVO IX que pertence à nossa equipa, depois de um longo processo de recuperação que a Domingos Sport fez de forma exemplar. Também vão ser implementados alguns ‘upgrades’ no carro e esperamos ser competitivos. Como sempre, onde entrarmos será para lutar pelas vitórias e pelo título!”