Fernando Soares estreia Lancia Ypsilon Rally4 HF: um projeto ambicioso nos ralis

A dupla açoriana Fernando Soares e Alberto Almeida apresentou em Santa Maria da Feira, o seu projeto desportivo para 2025, destacando a estreia do Lancia Ypsilon Rally4 HF. Trata-se da primeira unidade deste novo modelo da histórica marca italiana, do grupo Stellantis Motorsport, a ser importada para a Península Ibérica, representada em Portugal e Espanha pela Sports & You.

Fernando Soares, natural da Urzelina, concelho de Velas, regressou aos ralis em abril, após um interregno de 18 anos. O seu regresso foi marcado por uma vitória imediata na categoria de 2 Rodas Motrizes no Rali Capital do Queijo e das Fajãs, disputado na sua ilha natal de São Jorge, onde demonstrou rápida adaptação a um moderno carro da categoria Rally4 (Peugeot 208 Rally4).

Inspirado por este sucesso e pela sua paixão pela marca, o piloto decidiu então apostar na nova máquina da Lancia, um nome incontornável na história dos ralis mundiais, com modelos icónicos como o Fulvia, Stratos, 037, S4 ou Delta Integrale. No seu palmarés, a Lancia ostenta 74 vitórias no Campeonato do Mundo de Ralis e 11 títulos de campeã mundial.

Regresso às origens e ambições para 2025

Fernando Soares expressou a sua satisfação com o regresso à modalidade: “Foi muito especial regressar aos ralis, que é uma das paixões da minha vida e um desporto que continua a entusiasmar tantos açorianos.” O piloto, que se estreou nos ralis em 1994, precisamente com Alberto Almeida ao seu lado, detalhou a decisão de adquirir o novo Lancia: “Como nos adaptámos bem ao Peugeot Rally4, e fruto da amizade que tenho com o Abel (Fernandes), da Sports & You, decidimos avançar para a aquisição do Lancia, uma marca que fez parte da minha juventude e da de várias gerações de aficionados dos automóveis e dos ralis.”

Os objetivos para a temporada de 2025 são claros: “O objetivo é disputarmos as provas do Campeonato dos Açores e alguns ralis no continente.” Soares sublinhou ainda o orgulho em representar a sua ilha: “Acima de tudo, é um orgulho representar a ilha de São Jorge e ter o apoio dos municípios de Velas e da Calheta, que entenderam a importância dos ralis para darmos a conhecer o nosso território, a nossa gastronomia e a nossa cultura. Obrigado também ao ‘Licas’ Pimentel, que continua a ser um dos grandes ‘motores’ deste desporto nos Açores.”

A apresentação em Santa Maria da Feira contou com a presença de diversas personalidades do desporto automóvel e autárquicas, incluindo Luís Pimentel, tetracampeão açoriano de ralis e presidente do Grupo Desportivo Comercial, Abel Fernandes e José Pedro Fontes, da Sports & You, e Luís Silveira, presidente da Câmara Municipal de Velas, bem como representantes da FPAK, familiares e amigos da dupla açoriana.

Este projeto não só marca o regresso de uma dupla experiente, mas também simboliza a aposta na renovação e na história do desporto automóvel, com o Lancia Ypsilon Rally4 HF a trazer um novo fôlego à competição na Península Ibérica e a reforçar os laços entre os ralis e a promoção regional dos Açores.