Fernando Peres regressa à Serra da Freita

Fernando Peres volta este fim de semana a uma das classificativas mais emblemáticas da história dos ralis em Portugal. O piloto da Peres Competições participa no Freita Mythic Rally Stage, em Arouca, repartindo os comandos de um Mitsubishi Lancer Evo IX com Ricardo Caldeira, numa presença que devolve à Serra da Freita uma dupla marcante do automobilismo nacional.

Tricampeões nacionais de ralis entre 1994 e 1996, Fernando Peres e Ricardo Caldeira reencontram-se com a estrada da Freita 35 anos depois, agora num evento de cariz evocativo promovido pela XRacing, com coordenação desportiva do Targa Clube. A iniciativa pretende recriar o ambiente das grandes provas de outros tempos num troço que permanece profundamente ligado à memória dos pilotos, navegadores e adeptos.

Reencontro com um troço histórico

A ligação de Fernando Peres e Ricardo Caldeira à Freita confunde-se com alguns dos momentos mais fortes da carreira da dupla. Foi naquele cenário exigente, durante os anos em que competiam com carros do Grupo N, que consolidaram estatuto e notoriedade, incluindo prestações que os colocaram como melhor dupla portuguesa no Rally de Portugal no início da década de 1990.

Em 1994, já num Ford Escort RS Cosworth, Fernando Peres venceu o Rally Solverde ao lado de Ricardo Caldeira, numa época que abriu caminho ao tricampeonato nacional de ralis. Essa fase confirmou a dupla da Peres Competições como uma das mais bem-sucedidas do panorama português, combinando regularidade, velocidade e forte ligação ao público.

Mitsubishi Evo IX e proximidade com o público

No Freita Mythic Rally Stage, a dupla apresenta-se com o Mitsubishi Lancer Evo IX com o número 39, num programa pensado para cruzar evocação, espetáculo e proximidade com os adeptos. Durante o evento, Fernando Peres terá ainda a missão de conduzir, em modo de demonstração na classificativa da Freita, Margarida Belém, presidente da Câmara Municipal de Arouca, e Cláudia Oliveira, vice-presidente da autarquia e vereadora do Desporto.

A presença institucional reforça o caráter celebratório de uma iniciativa que pretende devolver simbolicamente os ralis à Serra da Freita, recuperando o ambiente de um troço que marcou gerações. O evento decorre em formato de exibição, sem pressão classificativa, com três passagens pela classificativa no sábado, depois de um primeiro dia dedicado a reconhecimentos, verificações, exposição de viaturas, tertúlia e partida simbólica no centro de Arouca.

Programa estende-se por dois dias

O Freita Mythic Rally Stage arrancou com a instalação do parque de assistência, verificações e ações de contacto com o público em Arouca. A noite ficou marcada por uma tertúlia dedicada à história da classificativa e pela partida simbólica.

No sábado, a ação transfere-se para a estrada, com três passagens pela Freita ao longo do dia, naquele que será o ponto alto de um evento pensado para celebrar a memória competitiva de um dos troços mais icónicos do automobilismo português.