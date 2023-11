Fernando Peres homenageado no Museu do Rali de Fafe | AutoSport

Amigos, familiares e personalidades ligadas aos ralis protagonizaram uma ‘festa surpresa” de homenagem ao tricampeão nacional Fernando Peres. O consagrado piloto portuense com raízes em Arouca foi surpreendido ainda com a inauguração de uma exposição temática dedicada à sua carreira, que estará patente no Museu do rali em Fafe nos próximos tempos.

Quando Fernando Peres saiu do carro de José Pedro Silva, no exterior do Museu do Rali de Fafe, percebeu que a viagem de sábado sugerida pelo seu amigo e navegador, era, afinal, algo bem diferente.

Dentro do recinto do museu estavam à sua espera a mãe, a esposa e as filhas, entre outros familiares, amigos de longa data, organizadores, patrocinadores, aficionados dos ralis e um naipe de pilotos e navegadores de referência da modalidade que incluíam, entre outros, Joaquim Santos, Pina de Morais, Luís e Miguel Ramalho, Mário Castro, MexMachado dos Santos, Ricardo Cunha, Pedro Perez, Paulo Antunes, José Araújo, Jorge Ribeiro, José Silva e Pedro Ortigão, bem como elementos da Peres Competições, capitaneados pelo “mestre” Luís Dias.

Debaixo de um pano, com honras de destaque numa ala do museu, estava o Ford Sierra Cosworth de Grupo N que Fernando Peres tripulou na fase de transição da DiaboliqueMotosport para a criação da Peres Competições. O carro, que ultimamente tem sido utilizado por Filipe Madureira, foi alvo de uma intervenção profunda que o deixou imaculado, para felicidade do dono e de todos quantos agora vão poder saborear um pedaço da história de sucesso do piloto e da equipa que fundou, na exposição temática que o Museu do Rali de Fafe terá à disposição dos visitantes nos próximos tempos.

A homenagem foi idealizada e coordenada por Filipe Madureira que não escondia a “profunda satisfação que sinto.Tenho utilizado o Ford Sierra Cosworth Grupo N da Peres Competições e, como demonstração da minha profunda gratidão ao Fernando e à equipa, eu queria devolver o carro, agora que a época terminou, de uma maneira que tivesse algum simbolismo. Então, fizemos um trabalho profundo para colocar o carro sem qualquer mazela e com a decoração original do Vinho Madeira de 1990. Depois, na minha primeira visita a Museu do Rali de Fafe percebi que seria o local perfeito para uma homenagem surpresa e o José Pereira acolheu a ideia de imediato e transformou-a numa exposição temática que vai permitir a todos, principalmente as novas gerações, conhecerem melhor a fabulosa carreira do Fernando. Estamos muito felizes com a forma como a festa decorreu e, sobretudo, por percebermos que o Fernando ficou muito emocionado. Ele merece, pelo piloto que é, mas, principalmente, pela fabulosa pessoa que sempre soube ser!”.

E foi um emocionado Fernando Peres que agradeceu “este gesto que muito me honra. Fico feliz pela homenagem, mas ainda mais feliz por poder rever tantas pessoas que tanto prezo. Sempre disse que, muito mais do que as vitórias e os títulos, a competição deu-me prazer puro por poder andar depressa e, sobretudo, amizades que enriqueceram e enriquecem a minha vida. Estou profundamente grato e muito satisfeito por poder ter esta exposição neste museu, que tem feito um trabalho notável em prol da história e da divulgação dos ralis”.

Pra José Pereira, fundador e curador do museu, a homenagem e a exposição são “mais do que justas e foi de forma muito sentida que o nosso museu aderiu a esta iniciativa. Sou, pessoalmente, um grande admirador do Fernando Peres e, já há muito tempo, que desejávamos ter em exposição um dos carros míticos da sua carreira. Felizmente, proporcionou-se podermos colaborar nesta festa e, com a preciosa ajuda do Filipe Madureira, que está de parabéns pela forma como idealizou esta surpresa para o Fernando, montámos esta exposição temática, que convido todos a visitar. Ficou também a promessa mútua que, num futuro próximo um dos carros do Fernando poderá vir a fazer parte do espólio e da exposição permanente do Museu do Rali de Fafe”.

Senhor de um palmarés invejável, Fernando Peres foi tricampeão nacional de ralis (94, 95 e 96), sendo três vezes campeão em cinco participações no Campeonato de Ralis dos Açores.