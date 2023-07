Fase de asfalto nos Açores começa com o XXIV Além Mar Rali TAC | AutoSport

Com a realização do XXIV Além Mar Rali TAC nos próximo fim de semana, dá-se início à fase de asfalto da edição de 2023 do Campeonato dos Açores de Ralis cuja tabela de classificação absoluta é liderada por Rúben Rodrigues/Estevão Rodrigues, depois do desfecho das primeiras três provas realizadas em pisos de terra terem sido saldadas com duas evidentes e claras vitórias, no Além Mar Rali Ilha Azul e no Além Mar Rali. Quer isso dizer que os pilotos da AutoAçoreana Racing, que este ano tripulam o Skoda Fabia Rally2 Evo negro-ouro, partem na dianteira e como preferidos para uma vitória na ilha Terceira.

Mas a sua tarefa não será fácil, porquanto Luís Miguel Rego e Hugo Magalhães procuram inverter a tendência em resultados, dado que nos últimos dois ralis não conseguiram esgrimir os argumentos a que já nos habituaram, muito por anomalias no funcionamento do seu Fabia Rally2 Evo. O mesmo se pode dizer de Pedro e João Câmara que terão neste próximo rali oportunidade de corrigir pequenos detalhes que lhes deixaram fugir um melhor resultado nas três anteriores provas. Ainda no lote dos pilotos com viaturas Rally2/R5 está Bruno Amaral, que se faz acompanhar de Cristiano Queiroga, e que neste rali possui condições para mostrar um andamento ainda mais eficaz, atendendo que, com esta prova, “dobra” a sua participação com este carro em ralis em pisos de asfalto.

De regresso aos Açores e depois de ter sido presença frequente nos últimos anos, está o vencedor em título do Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores e campeão em título do grupo RC2N, Filipe Pires que, novamente acompanhado por Vasco Mendonça, trará de de certeza a vontade de revalidar os troféus e títulos alcançados em 2022. Por falar em regressos aos Açores, está também de volta, mas desta vez a apostar na fase de asfalto, o piloto Hélder Miranda que rebaixou, literalmente, o seu Seat Ibiza, para fazer face aos troços de asfalto da ilha Terceira. Será um nome a ter em conta para as duas rodas motrizes, cujo campeonato está animado depois do último rali. O faialense Felipe Marques, em parceria com o seu navegador Edgar Silva e o seu Peugeot 208 R2, trazem na bagagem duas vitórias nas duas anteriores provas, conquistadas em terreno de eleição, a terra. Resta saber como prepararam a fase de asfalto deste ano, cuja primeira prova acontece já no próximo fim-de-semana, na ilha Terceira. Atentos estarão Bruno Tavares/André Seabra, atuais campeões em título, que estão apenas a dois pontos e meio da liderança.

Ao todo, serão 37 as formações a disputar o XXIV Além Mar Rali TAC, uma prova organizada pelo Terceira Automóvel Clube, que se faz disputar em 10 provas especiais, sendo que as primeiras duas, Altares (5,92 km) e Semana Cultural dos Biscoitos (6,59 km) serão corridas no primeiro dia de prova, sexta-feira, 7 de julho, a partir das 20:00. No sábado, 8 de julho, serão oito as provas especiais a disputar, com a manhã a ficar reservada para percorrer, por duas vezes, Casa da Ribeira (6,45 km) e 4 Bicas (9,30 km). À tarde serão mais quatro as provas especiais, na forma de duas passagens por Zona de Lazer das Doze (9,12 km) e Raminho/Altares (10,52 km), com a última passagem por esta a ser palco da powerstage. A cerimónia de pódio está agendada para as 18:50 na Praça Velha, em Angra do Heroísmo. Ao todo o rali tem 83,43 km de extensão em troços cronometrados.