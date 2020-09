Falta de travões: O pior inimigo de um piloto de ralis…

No Rallye Coeur de France, a dupla Lucas Zielinski e Enzo Mahinc teve uma forte saída de estrada no seu Ford Fiesta R2B. Apesar do aparatoso acidente, piloto e co-piloto estão bem.

No final da reta, a dupla do Ford Fiesta travou a fundo, mas não conseguiu fazer a curva, com o carro a embater num pequeno monte ao pé da estrada e levantasse voo, aterrando com violência.