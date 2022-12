European Rally Trophy com ‘new look’: voltaram os ‘coeficientes’… mas para os carros | AutoSport

A simplicidade é o novo objectivo para o European Rally Trophy, mas a FIA fez tudo menos simplificar.

Nos ralis do European Rally Trophy, vão correr carros de várias categorias, não há prémios à classe, somente à geral, mas sim um sistema de ‘coeficientes’ que permite que um Rally5 possa ser campeão à geral… olhem se a moda pega.

O European Rally Trophy foi reestruturado para 2023, afastando-se das competições regionais para um programa global mais centralizado, estabelecido para apelar tanto aos organizadores como aos concorrentes.

As federações foram convidadas a nomear um máximo de dois eventos cada uma, para aparecerem num calendário simplificado do European Rally Trophy, enquanto os concorrentes podem contar as suas seis melhores pontuações, não ficando restritos a quantos eventos podem competir entre os 20 previstos.

O calendário 2023 da ERT, já aprovado pelo Conselho Mundial da FIA em Bolonha, apresenta 20 ralis, mas o número poderá aumentar ou diminuir em temporadas futuras, dependendo do interesse das federações. A Final do ERT será descontinuada.

Haverá um título geral e um prémio para os pilotos com menos de 27 anos, mas não haverá títulos à classe separados, com base no desempenho do carro. No entanto, será aplicado um coeficiente de acordo com o número de concorrentes nos carros de Rally2, Rally3, Rally4, Rally5 e RGT.

Isto dará a possibilidade a qualquer piloto ganhar o título, independentemente do tipo de carro e categoria em que participa.

Jérôme Roussel, Director da Categoria de Ralis Regionais da FIA, disse: “O nível de interesse dos concorrentes no ERT não foi consistente em todas as regiões, houve dificuldades na organização de eventos de nível padrão da FIA em algumas regiões, e a Final da ERT não atraiu os concorrentes que esperávamos que atraísse. Com um calendário composto por um máximo de dois eventos por país, mais um coeficiente que permitirá a qualquer piloto ganhar o título independentemente do carro que conduza, temos grandes esperanças de que as mudanças proporcionem um ERT forte. Mas também queremos que os eventos tenham o potencial para serem considerados para o ERC ou WRC no futuro”.

Período País Nome do concurso

31-02/04/2023 CZE 41. Kovax Valasska Rally ValMez

05-06/05/2023 PRT Rali Terras D’Aboboreira

12-14/05/2023 FRA Rallye Ain Jura

18-20/05/2023 FRA Rallye Antibes Côte d’Azur

19-20/05/2023 CZE 50. Rallye Cesky Krumlov

01-03/06/2023 CHE Rallye du Chablais

16-18/06/2023 IRL Rally Internacional Donegal

16-18/06/2023 HAK 49. INA delta rally 2023

22-24/06/2023 BEL Ardeca Ypres Rally Bélgica

13-15/07/2023 AUT Rally Weiz, Styria

03-05/08/2023 PRT Rali Vinho Madeira

10-12/08/2023 POL 32nd Rally Rzeszow

18-19/08/2023 GBR Ulster Rally

01-03/09/2023 BGR Rally Bulgária

01-03/09/2023 GBR Rali Ceredigion

08-10/09/2023 POL Rally Slask

21-24/09/2023 SRB 56.rally da sérvia

22-24/09/2023 SVN MAHLE 11. Rally Nova Gorica

26-28/10/2023 CHE Rallye International du Valais

02-04/11/2023 DEU 26. Internacionale ADMV-Lausitz-Rallye