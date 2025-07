European Rally Series: futuro dos ralis europeus ganha nova dinâmica

Em 2025, os ralis europeus preparam-se para uma nova ideia com o lançamento oficial da European Rally Series.

Este novo desafio, que tem o Rali da Madeira como ponto de partida, visa revitalizar o desporto motorizado no continente. No seu ano promocional de estreia, a série propõe-se religar os entusiastas com os ralis mais icónicos e históricos da Europa, ao mesmo tempo que integra uma dimensão cultural e promocional inovadora na modalidade.

A European Rally Series foi concebida para trabalhar em estreita colaboração com os organizadores locais, mantendo o formato competitivo tradicional e toda a adrenalina característica dos ralis, enquanto aplica os seus valores fundamentais às provas mais queridas do calendário europeu.

O Inovador conceito “Arena”

No centro deste novo conceito, que teve início em Portugal, está a Classificativa Arena. Esta zona inovadora é centrada nos fãs, combinando uma especial dedicada com Fanzones, ativações de marcas, áreas de restauração e experiências imersivas. Cada Arena será o ponto focal da ação para espetadores, parceiros e meios de comunicação, prometendo uma experiência mais envolvente e acessível.

Calendário Promocional de 2025 e destaques

O calendário do ano promocional de 2025 será composto por quatro provas-candidatas. O Rali da Madeira, que decorrerá já entre 31 de julho e 2 de agosto, e o Rally Sanremo são os dois primeiros eventos confirmados. Duas surpresas adicionais estão reservadas para as rondas finais deste ano inaugural. Mantendo intacto o formato tradicional de cada prova, o promotor irá destacar as Super Especiais de estilo Arena como um projeto-piloto para o futuro da série.

Formato competitivo e sistema de pontuação

No plano competitivo, todas as categorias com homologação FIA da Rally Pyramid (de Rally1 a Rally6 + RGT) são elegíveis para classificação através do já conhecido sistema Rally Series Stars. Cada especial elegível atribui pontos aos pilotos segundo o habitual sistema de pontuação da FIA: 25 pontos para o mais rápido, até 4 pontos para o 9.º classificado, 2 pontos para o 10.º tempo, e 1 ponto para todas as equipas que terminem a especial a partir do 11.º lugar. Neste ano promocional, serão atribuídas duas classificações principais: a geral absoluta e a geral de duas rodas motrizes.

Valores e objetivos da European Rally Series

A European Rally Series ambiciona ir além da simples organização de ralis. O seu objetivo é reativar eventos históricos e posicionar os ralis como uma experiência cultural e promocional abrangente, aproximando famílias, marcas e meios de comunicação do centro da ação. Assente nos valores-base do Rally Series, a edição europeia promove:

Acessibilidade: Para fãs, concorrentes, parceiros e comunidades locais.

Autenticidade: Preservando o património e o espírito de cada rali.

Inovação: Com novos formatos como as especiais Arena e ativações no terreno.

Sustentabilidade: Incentivando boas práticas e retorno para equipas e parceiros.

Entretenimento: Tornando cada rali numa celebração imperdível do desporto motorizado.

Esta iniciativa representa um passo significativo para o futuro dos ralis na Europa, prometendo não só uma competição emocionante, mas também uma plataforma de envolvimento mais profunda para todos os intervenientes. Mais informações e os regulamentos gerais estarão brevemente disponíveis em europeanrallyseries.com.