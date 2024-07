Eugenio Franzetti é o novo Diretor da Lancia Corse HF

Hoje, Miki Biasion conduziu o Lancia Ypsilon Rally 4 HF num teste especial, como parte dos testes planeados para afinar o carro que marcará o regresso oficial da marca ao mundo dos ralis em Itália, em 2025. A equipa Lancia Corse tem estado a realizar os testes técnicos e os testes de estrada do modelo, com o apoio do antigo piloto de ralis, com a marca a aproveitar a ocasião para apresentar Eugenio Franzetti, o novo Diretor da Lancia Corse HF para liderar o regresso da marca aos ralis.

Para o CEO da Lancia, Luca Napolitano, este é mais um dia importante para a marca: “Depois de colocar a sua experiência e conhecimentos ao serviço do desenvolvimento do carro que marcará o regresso da marca Rally a Itália em 2025, Miki Biasion conduziu o Lancia Ypsilon Rally 4 HF num teste especial.

Hoje temos também o prazer de dar as boas-vindas a Eugenio Franzetti, Diretor da Lancia Corse HF, que irá liderar o regresso da marca Lancia aos ralis. E as novidades não se ficam por aqui! O Novo Lancia Ypsilon HF, expressão máxima da alma mais competitiva e de alto desempenho da marca, estará disponível a partir de maio de 2025 com um motor elétrico, uma potência de 280 cv e uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 5,8 segundos. Estamos definitivamente a aquecer os motores para o próximo capítulo do nosso Renascimento!” afirmou Luca Napolitano, CEO da marca Lancia.