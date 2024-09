Etapa ibérica é o próximo desafio do Clio Trophy Portugal

Com três vencedores diferentes nas três primeiras provas e nenhuma desistência motivada por problemas técnicos, o Clio Trophy Portugal ruma ao Rali da Água Transibérico – Eurocidade Chaves/Verín, para a quarta ronda da temporada. O equilíbrio e competitividade do troféu da Renault Portugal prometem continuar nos troços de Trás-os-Montes e da Galiza.

O Rali da Água Transibérico – Eurocidade Chaves/Verín, quarta prova do calendário, leva os Renault Clio Rally5 aos concelhos de Chaves e de Verín, já na Galiza (Espanha), dando sequência a uma época de estreia que tem sido marcada pela fiabilidade e competitividade da máquina da Alpine Racing, e pelo equilíbrio no topo da classificação.

A prová-lo está o facto de ainda nenhuma equipa ter repetido a vitória: Gil Antunes e Diogo Correia venceram no arranque, em Lisboa; Danny Carreira e Valter Cardoso dominaram em Castelo Branco e Vila Velha de Ródão; e Pedro Pereira Jr. e Tiago Silva foram os mais fortes na terceira prova, em Vouzela e Viseu, onde assumiram o comando do troféu da Renault Portugal.

O piloto da Mealhada tem aliado a rapidez e consistência. Subiu ao pódio nas três provas (uma vitória e dois segundos lugares) e tem, nesta altura, uma vantagem de seis pontos sobre Gil Antunes, que será agora navegado por Fábio Ribeiro. O ex-campeão nacional de 2 Rodas Motrizes é um dos nomes mais experientes do pelotão, mas, tal como Pedro Pereira Jr., nunca disputou o Rali da Água. Danny Carreira, por outro lado, já conhece os troços de Chaves e Verín e quer vingar o azar que o levou a perder pontos importantes em Vouzela/Viseu, devido a um furo, quando liderava o rali.

Nuno Coelho chega à prova organizada pelo CAMI (Clube Aventura do Minho) motivado por dois pódios consecutivos, ocupando o quarto lugar do troféu e voltando a ter a seu lado Ricardo Cunha, ausente na ronda anterior, por doença. O jovem Luís Caetano, de 22 anos, mostrou uma evolução promissora em Vouzela/Viseu, visível no quarto lugar final, e aponta agora ao primeiro pódio da temporada. Paulo Barata é outro piloto cada vez mais rápido ao volante do Renault Clio Rally5 e está a apenas um ponto do jovem leiriense, no sexto lugar do troféu, enquanto Henrique Azenha chega a Trás-os-Montes depois de conquistar o seu melhor resultado da época.

Jogos sem fronteiras

A primeira incursão da história do Clio Trophy Portugal, por Espanha, é um dos grandes atrativos do Rali da Água – Transibérico Chaves/Verín, que arranca com um Shakedown e três especiais na sexta-feira, dia 13 de setembro, nos arredores de Chaves. No sábado, disputam-se mais seis classificativas – incluindo uma dupla passagem por Verín -, que perfazem os 108,47 quilómetros cronometrados do rali. O evento termina com uma curta classificativa-espetáculo na cidade de Chaves, onde são esperados milhares de espectadores, e que não conta para a classificação final.