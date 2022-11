Estrutura dos ralis em Portugal: Vem aí o ‘rali ùnico’ | AutoSport

Já é pública a estrutura dos ralis nacionais, há algumas novidades face à regulamentação de 2022, mas há também alguns dados que só a publicação dos regulamentos, lá mais para a frente, vai desvendar, mas que o AutoSport pode adiantar alguns pormenores.

Por exemplo, vai passar a haver o que se pode denominar, rali único, ou seja, todos os concorrentes inscritos numa prova podem vencê-la à geral, extraindo-se daí, depois as respetivas pontuações para os diversos campeonatos para que os ralis pontuam.

Um exemplo que já sucede há muito, isto para não falar em ralis internacionais: o Rali Vinho Madeira conta, como se sabe para o ‘regional’ local, e para o CPR (o ERT não é agora para aqui chamado).

O vencedor da prova, do rali à geral, é e será sempre o vencedor do rali, e os restantes ‘vencedores’ são extrapolados para cada uma das competições para que a prova conta.

Aqui no AutoSport, resolvemos as coisas de uma forma simples: fazemos um texto para o rali à geral, independentemente de quem luta pelo triunfo e fazemos outro texto só para o CPR, explicando as nuances de quem luta num ‘lado’ ou ‘noutro’.

Portanto, resumindo, em teoria, um concorrente dos Promo, por exemplo, pode vencer um rali à geral. Imaginemos que o Rali Terras da Aboboreira, por exemplo, que este ano contou para o CPR e para o Promo, se for um concorrente inscrito no Campeonato Promo de Ralis, isso não invalida que vença o rali à geral. Em teoria não acontece, mas na prática, pode suceder…

A ‘primeira bola a sair do saco’ com esta medida é que os ralis vão ter mais inscritos.

Em teoria é isso que vai acontecer.

Depois, há mais novidades, de que já se sabem detalhes.

Como se sabe vai haver um Promo ‘continental’ (competição não vai às ilhas) como sucedeu este ano, mas também Promo ‘Regional’, Norte, Centro e Sul, que vai ser concomitante com as provas Start Norte, Centro e Sul (que são semelhantes a 2022) e com algumas Promo ‘continental’, o que vai permitir aos concorrentes Promo Norte, Centro e Sul, pontuar também para o Promo ‘principal’.

Veja-se o caso da Peugeot Rally Cup Ibérica em que os concorrentes das provas em Portugal pontuam para as 2RM, quando a prova pertence ao campeonato, e também para a competição Ibérica.

Os calendários e respetivos regulamentos serão publicados provavelmente até ao fim deste mês, pois há ainda muita coisa a ser finalizada.