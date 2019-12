ESTÓRIAS do WRC: Os nervos de uma jovem estrela chamada Henri Toivonen

No final da década de 70, surge no panorama internacional um jovem chamado Henri Toivonen. Filho da velha glória Pauli Toivonen, Henri começou por destruir alguns Citroen CX 2400 antes de rumar à Talbot para conduzir um Sunbeam Lotus de Grupo 2 e chegar à liderança do Rali RAC de 1980. Quando o finlandês percebeu que estava no comando da prova britânica, entrou literalmente em pânico, já que tinha atrás de si um dos seus mestres, Hannu Mikkola.

À chegada ao País de Gales, Toivonen ia tão nervoso que efectuou um pião logo no primeiro troço, depois de se ter atrapalhado com os pés. No final da classificativa, soube que Mikkola fizera um pião exactamente no mesmo sítio, ganhou confiança e arrancou para a vitória. Ao vencer de forma surpreendente o RAC com apenas 24 anos, Toivonen tornou-se no mais jovem piloto a conquistar uma vitória no WRC, e o seu recorde só seria batido quase 30 anos depois por Jari-Matti Latvala, um dos seus maiores fãs…