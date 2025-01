Esapekka Lappi e Enni Mälkönen correm no Campeonato Finlandês de Ralis

Esapekka Lappi, que atuou parcialmente no WRC pela Hyundai em 2024, parece afastar-se do Campeonato do Mundo de Ralis. Em 2025, vai competir no Campeonato Finlandês de Ralis, começando já no Rali Ártico, na Lapónia, aos comandos de Škoda Fabia RS Rally2 e uma nova navegador, Enni Mälkönen, que antes acompanhava Sami Pajari.

Lappi revelou que a ideia de competir na Finlândia surgiu recentemente e, após diversas negociações, tendo decidido mergulhar na aventura. Chegaram a ouvir-se rumores que poderia vir para Portugal, para a Hyundai, mas pleos vistos, não…

A última participação regular de Lappi no campeonato finlandês foi em 2012, quando venceu o título ao lado de Janne Ferm. Depois disso, a dupla brilhou no WRC, conquistando vitórias marcantes na Finlândia (2017) e na Suécia (2024). Apesar de não desejar cumprir uma temporada completa no WRC, Lappi fez aparições parciais pela Hyundai em 2024 e pensava-se poder fazer o mesmo em 2025, mas a Hyundai Motorsport parece ter optado por outro caminho e para já para lá de Thierry Neuville, Ott Tanak e Adrien, Fourmaux, pilotos a tempo inteiro da equipa, não há indicação de outros pilotos com programas parciais.

O Rali Ártico, realizado em Rovaniemi nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, marca o retorno de Lappi às origens.