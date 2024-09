Ernesto Cunha venceu Rali de Vouzela: “é importante elogiar o rali e a forma como foi promovido”

Para o piloto, esta vitória vem reforçar o bom trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo da época e coloca o ritmo no lugar certo como forma de continuar a aprendizagem no Skoda em asfalto: “Para nós era importante aproveitar este rali para aumentar o nosso ritmo competitivo. Fizemos o trabalho de forma rigorosa, o que se refletiu num bom nível de andamento e acima de tudo desfrutámos bastante da prova.”

Uma entrada confiante e um desenrolar de prova consolidado, foi assim que Ernesto Cunha e Rui Raimundo comandaram o Skoda Fabia Rally2 EVO ao longo da prova de Vouzela. A equipa não deixou margem para dúvidas, vencendo todas as Especiais do rali, acumulando quilómetros valiosos e confiança para enfrentarem os últimos desafios do calendário no Campeonato de Portugal de Ralis.

Ernesto Cunha e Rui Raimundo regressaram à competição para disputarem o Constálica Rallye Vouzela e Viseu, numa participação extra como forma de prepararem os desafios no Campeonato de Portugal de Ralis. A dupla foi bem sucedida em todos os objetivos, vencendo a prova à geral, arrecadando assim experiências importantes para consolidarem o andamento no CPR.

