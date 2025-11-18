WRC2: O início de um novo capítulo na história da Lancia, com o Ypsilon Rally2 HF Integrale

A Lancia apresentou à imprensa internacional o novo Ypsilon Rally2 HF Integrale, que vai competir no WRC2 em 2026. Este lançamento marca o regresso oficial da marca aos ralis, um momento importante para o construtor mais vitorioso da história da modalidade.

O regresso não é apenas uma homenagem ao passado: faz parte de uma estratégia moderna que aposta no desenvolvimento de jovens pilotos e na ligação entre competição e produção. Prova disso é o sucesso do Trofeo Lancia 2025, onde o Ypsilon Rally4 HF se mostrou com mais de quarenta equipas e 100 carros.

A gama de competição da marca — Ypsilon Rally2 HF Integrale, Ypsilon Rally4 HF e Ypsilon HF Racing — pertence ao programa Customer Racing e pode ser encomendada através da Stellantis Motorsport. O projeto é desenvolvido em Satory, em colaboração com Balocco e Turim, onde nascem e são testados todos os modelos da marca.

A máquina para o grande salto

O novo programa Lancia WRC2 resulta de um intenso trabalho conjunto entre a Lancia e a Stellantis Motorsport, reunindo mais de dez anos de experiência acumulada na categoria Rally2. O objetivo é claro: devolver a Lancia ao topo dos ralis mundiais com um projeto competitivo e fiel aos seus valores.

No centro deste regresso está o novo Ypsilon Rally2 HF Integrale, um carro totalmente novo que incorpora todas as evoluções técnicas desenvolvidas ao longo de várias épocas. O modelo foi otimizado em sete áreas principais: redução de peso e melhor equilíbrio, aerodinâmica mais eficiente, melhoria do motor (com sistema turbo inspirado no Peugeot 9X8 e novo ALS), transmissão revista, suspensão adaptada a asfalto e terra, habitáculo mais ergonómico e uma nova estrutura de segurança mais rígida.

Testado intensivamente em estradas dos Alpes e no centro de Balocco, o Rally2 HF Integrale beneficia do know-how das equipas envolvidas nos programas WRC2, ERC, endurance e Customer Racing da Stellantis.

Com este projeto, a Lancia integra plenamente a pirâmide de competição da Stellantis, que acompanha a evolução dos pilotos desde o Rally6 até ao Rally2. A gama inclui três modelos de formação e competição: o Ypsilon HF Racing (Rally6), o Ypsilon Rally4 HF e o novo Rally2 HF Integrale.

A estreia oficial no WRC2 acontecerá em 2026, com ambição de lutar por vitórias e pelo título, começando no Rallye Monte-Carlo e participando em pelo menos oito provas. O carro também competirá no ERC e em vários campeonatos nacionais. As primeiras unidades para clientes serão entregues no primeiro trimestre de 2026, respeitando os limites de custos definidos pela FIA.

Uma família alargada

1. Lancia Ypsilon HF Racing (Rally6)

Carro de iniciação à competição, pensado para jovens pilotos.

Motor 1.2 turbo de 145 cv e diferencial autoblocante.

Estrutura idêntica à do Rally4, com roll cage homologado FIA.

Travões de 302 mm (frente) e 290 mm (traseira).

Ágil, seguro e com custos de utilização reduzidos.

Preço: 38.900 € (sem IVA), entregue pronto a competir.

2. Lancia Ypsilon Rally4 HF

Inspirado no histórico Fulvia HF, é um carro de ralis para equipas privadas e profissionais.

Motor 1.2 turbo de 212 cv, caixa sequencial SADEV e diferencial autoblocante.

Travões ventilados de 330 mm e suspensão Öhlins ajustável.

Desenvolvido em parceria com marcas de referência como Sparco, Marelli e Speedline.

Preço: 74.500 € .

. Já é o modelo central do Trofeo Lancia.

3. Lancia Ypsilon HF – 280 cv Elétrico

O modelo mais extremo da nova gama, totalmente elétrico.

Potência de 280 cv, 0–100 km/h em 5,6 s e até 370 km de autonomia.

Design agressivo com vias mais largas, suspensão rebaixada e detalhes HF.

Equipado com travões Alcon de 355 mm, diferencial Torsen e chassis reforçado.

Interior desportivo com bancos Econyl, volante HF e interface multimédia S.A.L.A.

Representa o topo tecnológico e desportivo da nova geração Lancia.

4. Lancia Ypsilon HF Line

Versão mais acessível e pensada para o dia a dia, mas com estilo e espírito HF.

Equipamento completo: ADAS Nível 2, câmaras, sensores, modos de condução e interface S.A.L.A. HF.

Motor híbrido 1.2 (48V) com 110 cv e caixa automática de dupla embraiagem.

0–100 km/h em 9,3 s e emissões de apenas 105 g/km.

Visual desportivo, jantes de 17”, detalhes HF e interior com bancos desportivos.

2025 foi o prólogo de uma história que se espera de sucesso

A época de 2025 marcou um regresso brilhante da Lancia aos ralis. O Trofeo Lancia foi o primeiro grande palco deste regresso, enquanto a marca conquistou o título de Construtores de duas rodas motrizes no Campeonato Italiano de Ralis (CIAR), voltando às vitórias nacionais mais de trinta anos depois.

O Trofeo Lancia voltou a destacar-se pela competitividade, acessibilidade e diversidade de pilotos, representando cerca de 25% das inscrições do CIAR. Após o sucesso de 2025, a Lancia prepara-se para competir no WRC2, no ERC e em vários campeonatos nacionais. A próxima época trará novos pilotos, evoluções técnicas e um plano de desenvolvimento para consolidar a presença da marca a nível internacional, reforçando o seu estatuto de referência em inovação, desempenho e paixão pelo rali.

Family picture Lancia Ypsilon Rally HF, at Versailles, France, on September 8th 2025 – Photo: André Ferreira / DPPI

Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Modelo base de homologação: LANCIA YPSILON

Homologado para a categoria FIA Rally2

CHASSIS

Carroçaria Lancia Ypsilon reforçada com rollcage multiponto soldado e homologado pela FIA

Painéis em aço, alumínio e materiais compósitos

Depósito de combustível homologado FIA, 80 litros

MOTOR

Motor LANCIA CORSE HF 1.6 litros turbo

Restringidor de 32 mm conforme regulamento FIA

Cilindrada: 1 598 cc

Diâmetro/Curso: 77 mm x 85,8 mm

Potência máxima: 287 cv às 5.000 rpm

Binário máximo: 425 Nm às 4.000 rpm

ELECTRÓNICA / ELÉCTRICA

ECU Marelli

Mapas de motor Lancia Corse HF

TRANSMISSÃO

Embraiagem cerametallica de disco duplo

Tipo: INTEGRALE (tração às quatro rodas)

Caixa sequencial Sadev de 5 velocidades, comando manual

Diferenciais mecânicos autoblocantes à frente e atrás

TRAVÕES

Frente: Discos ventilados 355 mm (asfalto) / 300 mm (terra), pinças Alcon de 4 pistões

Traseira: Discos ventilados 355 mm (asfalto) / 300 mm (terra), pinças Alcon de 4 pistões

Travão de mão hidráulico

SUSPENSÕES

Tipo McPherson

Amortecedores Reiger ajustáveis em 3 vias (compressão baixa/alta velocidade e retorno)

Leis de amortecimento Lancia Corse HF

DIRECÇÃO

Cremalheira hidráulica específica para competição

DIMENSÕES

Comprimento: 4.070 mm

Largura: 1.820 mm

Distância entre eixos: 2.550 mm

Peso: 1.230 kg mínimo regulamentar / 1.390 kg mínimo com tripulação

RODAS

Asfalto: Jantes 8×18, pneus Michelin

Terra: Jantes 7×15, pneus Michelin