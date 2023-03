Veja como guia Mikko Heikkila, o finlandês que deslumbrou no Rali Serras de Fafe (onboard) | AutoSport

Um furo afastou da vitória Mikko Heikkila na estreia pela The Racing Factory, no Rali Serras de Fafe do passado fim de semana, mas a exibição do piloto finlandês deslumbrou tudo e todos. Aqui, pode vê-lo em ação no troço de Seixoso, que nasceu para o Rali de Portugal de 1994 e faz agora parte habitualmente do Rali Serras de Fafe, bem como de testes para as equipas do WRC.

Depois de ter liderado grande parte do Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, o campeão finlandês viu a sorte fugir já na Power Stage de fecho, depois de ter sofrido um furo.

A prova inaugural do ERC – European Rally Championship e do Campeonato de Portugal de Ralis foi madrasta para as fortes ambições das duas duplas que defenderam as cores da The Racing Factory na prova organizada pelo Demoporto.

Mikko Heikkila e Samu Vaaleri, atuais campeões finlandeses de ralis, estiveram a um passo de se estrearem a vencer na prova portuguesa, dando também a primeira vitória à geral num rali do ERC à The Racing Factory.

Nada receosos por estarem a competir num terreno que desconheciam por completo e contra adversários do mais alto nível e com muito mais experiência internacional, demonstraram desde o quilómetro inicial que teriam uma palavra a dizer na luta pelos lugares de topo da geral.

Sempre muito rápidos e eficazes com o Skoda Fabia Rally2 Evo da The Racing Factory, chegaram pela primeira vez à liderança após a 3ª classificativa, caindo momentaneamente para o segundo posto, mas recuperando o topo da tabela antes do fecho do dia, preparando-se para enfrentar a etapa decisiva de domingo com 4,2 segundos de vantagem sobre os adversários mais próximos.

Nesse duelo derradeiro, o seu andamento voltou a provar que, em circunstâncias normais, seria difícil serem desalojados da liderança e, consequentemente, da vitória final. Mas, em dois momentos, nas duas passagens pela icónica especial da Lameirinha, os deuses da fortuna decidiram de forma diferente.

Na passagem inicial, que correspondia à reta final da ronda da manhã, um toque numa pedra fez estragos na direção do carro tcheco e só a mestria de Heikkila lhe permitiu segurar a liderança, mas tendo agora duas equipas adversárias dentro de um ténue intervalo de 4,6 segundos, faltando ainda 4 classificativas.

Mas, o piloto da The Racing Factory demonstrou nervos de aço, segurando a vantagem até à entrada da Power Stage final. Aí, tudo estava a correr conforme planeado até que um furo forçou Mikko Heikkila a parar para mudar o pneu, perdendo o rali e caindo para um injusto e frustrante 8º lugar no fecho da prova.