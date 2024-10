Título do ERC decide-se na Polónia: Mathieu Franceschi ou Hayden Paddon

A corrida pelo título do ERC resolve-se este fim de semana com o novo Rally Silesia. Com a sua estreia no ERC, a ronda polaca, que se desenrola em piso de asfalto, será um ‘campo de jogo’ equilibrado para vários pilotos do campeonato, incluindo os candidatos ao título Mathieu Franceschi e Hayden Paddon.

Depois de sete rondas, o piloto da BRC Racing Team, Paddon, lidera a tabela com o seu Hyundai i20 N Rally2. O francês Franceschi (AMD Motorsport Škoda Fabia RS Rally2), está a 27 pontos do neozelandês, com 35 pontos ainda por disputar na Polónia: “A Polónia é uma questão de acumulação de pontos e isso faz-me sentir mais positivo no ponto em que as coisas estão” disse Paddon.

Embora continue na luta pelo título, Franceschi admite que conseguir o seu primeiro título ERC representa uma tarefa difícil, embora não desista: “O campeonato ainda não acabou, mas para ser campeão é preciso que aconteça um milagre.”

O Rali da Silésia pode ser um território desconhecido para a maioria dos líderes do ERC, mas o duplo campeão polaco Miko Marczyk já participou no evento quatro vezes e é um duplo vencedor.

“Tenho muitas boas recordações deste rali”, disse Marczyk, que é atualmente o terceiro na classificação do ERC, 13 pontos atrás de Franceschi e 20 à frente de Andrea Mabellini. “O meu primeiro título do campeonato polaco estava na meta [em 2019] e é uma boa altura para dar tudo por tudo para lutar por este segundo lugar no campeonato.”

Depois de ter conquistado o seu primeiro pódio no ERC no JDS Machinery Rali Ceredigion do mês passado, o italiano Mabellini vai estar na luta pela vitória para o Team MRF Tyres, juntamente com o seu companheiro de equipa Simone Tempestini e o piloto do M-Sport Ford Fiesta Rally2 Jon Armstrong.

Yoann Bonato, o vencedor do Rally Islas Canarias, que conta para o ERC, em maio, está de volta à ação três meses depois de ter fraturado vértebras num acidente num rali na sua França natal.

Jarosław Szeja, Grzegorz Grzyb e Jakub Matulka são primeiro, segundo e terceiro, respetivamente, no campeonato polaco, que também termina no Rali da Silésia.

A luta pelo vice-campeonato está em foco no Junior ERC

Com o título já assegurado a favor de Mille Johansson, Calle Carlberg e Max McRae preparam-se para disputar o segundo lugar no Campeonato FIA Junior ERC, fornecido pela Hankook. O checo Daniel Polášek e o apoiado pela ACI Team Italia, Davide Pesavento, também vão tentar conquistar muitos pontos no Junior ERC na Polónia. Johansson, entretanto, está a subir para o nível ERC3 para o final da temporada.

Esperança da casa com o objetivo de decidir a época no ERC3

Igor Widłak começa o Rali da Silésia com a esperança de ser o piloto a bater no FIA ERC3. Mas o colega polaco Hubert Kowalczyk, campeão nacional da classe RC3, será um adversário difícil num Renault Clio Rally3. Martin Ravenščak, da Croácia, somou dois pódios ERC3 esta época e será um forte candidato a fazer o terceiro no Rali da Silésia.