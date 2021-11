The Racing Factory subiu ao pódio no FIA ERC 3 | AutoSport

Não foi a posição que queria, mas foi a possível, tendo lutado até ao fim pelo triunfo na competição. A The Racing Factory terminou de forma positiva a sua participação no FIA European Rally Championship. Numa competição europeia onde a formação de Santa Maria da Feira marcou presença na totalidade dos eventos (8 provas), foi com o jovem piloto espanhol, Pep Bassas, que a equipa portuguesa se evidenciou, terminando a competição FIA ERC 3 na segunda posição.

No final do Rally Islas Canarias, última ronda do FIA ERC, Justino Reis mostrava-se muito satisfeito com o resultado final e com a prestação da equipa nesta temporada além fronteiras: “Lutamos até ao final, em todas as provas do campeonato, com desaires, pódios e vitórias, e somos vice-campeões Europeus ERC3. Um campeonato feito de esforço, empenho e profissionalismo e falhamos por muito pouco o grande objetivo. Mas estamos muito contentes e agradecidos aos pilotos Bassas/Axel e todos os elementos TRF que estiveram ligados a toda esta empreitada”, começou por destacar, antes de lembrar que: “Terminamos o ano como começámos na Polónia, a assistir três carros e continuamos focados num dos nossos targets principais da equipa, a sua internacionalização e discussão de campeonatos internacionais.”

Aloísio Monteiro, por seu lado, demonstrou-se satisfeito relembrando que este é “um projeto totalmente privado, com um budget reduzido quando comparado com as outras equipas que atacaram o mesmo objetivo. O Pep Bassas demonstrou todas as suas capacidades, lutando em todas as provas pelos lugares cimeiros. Vamos lutar para lhe dar outras armas para lutar por outros objetivos em 2022. É muito importante realçar que este sucesso desportivo é fruto do trabalho dos pilotos, mas também de uma grande estrutura que, semana após semana, rali após rali está a crescer e já se posiciona entre os melhores da Europa.”

Na prova espanhola, e como prova máxima da internacionalização, a The Racing Factory assistiu ainda a equipa argentina composta por Juan Carlos Alonso-Juan Pablo Monasterolo, bem como a dupla espanhola Luís Villariño-José Murado, ambas em Skoda Fabia Rally 2 EVO, que, segundo Justino Reis: “conseguiram completar a prova sem problemas, atingindo os seus objetivos. Ambas as duplas estão nesta fase a procurar viabilizar os seus projetos 2022, eventualmente com a The Racing Factory.”