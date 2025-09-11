The Racing Factory penalizada, mantém-se na luta pelo título do ERC

A The Racing Factory viu-se penalizada no ERC JDS Machinery Rali Ceredigion 2025, mas continua firme na disputa pelo título do Campeonato Europeu de Ralis da FIA. A dupla Andrea Mabellini / Virginia Lenzi foi sancionada com dois minutos de penalização, mas ainda assim rubricou uma exibição sólida que mantém a equipa na luta pelo objetivo maior da temporada. No PDF em baixo pode ver as razões da penalização e a respetiva defesa da equipa, que vai para a última prova a 15 pontos dos líderes.

Mikołaj Marczyk, soma agora 146 e Andrea Mabellini, 131, tendo o italiano minimizado as perdas ao ceder apenas quatro pontos para o polaco.

Decisão dos comissários

Na quinta-feira, 4 de setembro, os comissários anunciaram a penalização de dois minutos aplicada ao carro nº 2, pilotado por Mabellini e navegado por Lenzi. A decisão surgiu após a identificação de elementos ligados à equipa em zona restrita durante a fase de reconhecimentos.

A The Racing Factory sublinhou que nunca teve intenção de infringir o regulamento do FIA ERC, considerando que se tratou de uma coincidência infeliz. O comunicado da equipa frisa ainda que não foi obtida, nem poderia ter sido obtida, qualquer vantagem competitiva com a situação.

Respeito pelas regras e pedido de desculpas

Apesar da explicação, a equipa assumiu total responsabilidade, reconhecendo que, no desporto motorizado, até erros não intencionais devem ser tratados com seriedade.

Em nota oficial, a The Racing Factory lamentou que Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, sem qualquer envolvimento direto no episódio, tenham sido os mais prejudicados. A dupla, no entanto, respondeu com profissionalismo e espírito combativo, reforçando a candidatura da equipa ao título europeu.

Compromisso com a integridade

A The Racing Factory reafirmou o seu compromisso com a integridade e o fair play, recordando que sempre se pautou pela transparência e pelo respeito pelas regras. O incidente, ainda que lamentável, não espelha os valores da equipa nem a forma como compete.

Próximo desafio: Croácia

Com este capítulo encerrado, o foco da estrutura portuguesa está agora totalmente virado para a derradeira prova do campeonato, na Croácia. A equipa garante que parte para o próximo desafio unida, motivada e determinada a lutar até ao fim pelo título do FIA European Rally Championship 2025.