The Racing Factory com Mikko Heikkilä e Max McRae no Rali da Polónia | AutoSport

O Europeu volta aos pisos de terra, num rali conhecido pela velocidade alta que as especiais de classificação ostentam, exigindo máxima concentração dos pilotos e um trabalho de afinação por parte das equipas que assegurem a competitividade dos carros, numa prova em que aos habituais protagonistas do ERC juntam-se especialistas locais, cujo conhecimento do traçado lhes dá uma enorme vantagem.

Mikko Heikkilä e Samu Vaaleri assumem, uma vez mais, os comandos do Skoda Fabia Rally2 Evo da The Racing Factory (TRF), com a dupla finlandesa a estar altamente motivada por este regresso aos pisos de terra, sua superfície de eleição. Fazem-no após terem brilhado em Fafe na abertura da temporada, onde só um furo na última classificativa lhes retirou a vitória e de terem assumido uma jornada de adaptação e evolução aos pisos de asfalto nas Canárias. Os campeões finlandeses vão querer estar na discussão dos lugares cimeiros e, mesmo perante concorrência muito forte e experiente, tudo fazer para estar entre os protagonistas da luta pelo pódio absoluto do rali polaco.

Já o Max McRae tem na Polónia a sua estreia absoluta no Junior ERC Championship. Aos 18 anos, o jovem piloto, 3ª geração do clã McRae, está pronto para ombrear com os restantes “jovens lobos” que atacam este título europeu. Navegado por Macartan Kierans, o escocês conduz pela primeira vez o Opel Corsa Rally4 da The Racing Factory, já depois de se ter estreado em provas europeias no Rali Terras D’Aboboreira, prova em que, comandando um Peugeot 208 Rally4, provou toda a sua rapidez e capacidade para lutar por lugares de topo.

Aloísio Monteiro, CEO da The Racing Factory está muito confiante de que “a nossa equipa está preparada e plenamente capaz de fazer um rali muito positivo. A nossa confiança no talento do Mikko e do Max é total e preparamos muito bem esta vinda à Polónia, estando convicto de que encontramos boas soluções para os desafios particulares desta prova. O Rali é longo, difícil e vai de certeza provocar muitos problemas, exigindo máxima concentração de todos. A nossa ambição é grande e julgo que temos condições para sair da Polónia com excelentes resultados nas duas frentes em que estamos envolvidos”.

O Rali da Polónia é o segundo rali mais antigo do mundo, sendo apenas superado pelo Rali de Monte Carlo. Realizado pela primeira vez em 1921, este espetacular evento em pisos de terra tem-se realizado, desde 2005, em redor da pequena cidade de Mikołajki. O 79º Rali da Polónia terá uma distância total de 919 quilómetros, incluindo 16 especiais de classificação, num total de 182 quilómetros cronometrados.