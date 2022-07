Simone Campedelli: segundo no ERC Rali de Roma, a caminho do Rali Vinho Madeira | AutoSport

Segundo classificado em Roma, o italiano Simone Campedelli deverá estar dentro de pouco mais de uma semana no Rali Vinho da Madeira, prova em que está inscrito. O piloto da MRF foi muito constante nesta tirada do ERC e por quatro vezes foi o segundo mais veloz numa classificativa. Navegado por Tania Canton, Campedelli deverá marcar presença naquela que também será a próxima prova do CPR com um Skoda Fabia Rally2 Evo calçado com os pneus da MRF, marca indiana que tem vindo a desenvolver os seus produtos para competição na Europa.