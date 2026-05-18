Royal Rally of Scandinavia reúne regressos, ambição e novos protagonistas no ERC

O Bauhaus Royal Rally of Scandinavia, prova do Campeonato da Europa de Ralis marcada para 22 a 24 de maio em Karlstad, apresenta-se como um ponto de convergência entre regressos promissores, pilotos em ascensão e candidatos consolidados. Entre os nomes em destaque estão Jaspar Vaher, que volta ao ERC após vencer em Espanha, Frank Tore Larsen, invicto no campeonato norueguês em 2026, e Mikko Heikkilä, que regressa a uma prova onde já brilhou, num elenco que reforça a competitividade da ronda sueca.

A poucos dias do arranque, o rali escandinavo ganha ainda maior densidade narrativa com a presença de talentos jovens como Jakub Matulka e Tim Liljegren, a par da ambição renovada do sueco Isak Reiersen, que procura repetir, em casa, o lugar de destaque alcançado na edição anterior. O evento volta assim a afirmar-se como uma das provas mais atrativas e exigentes do calendário europeu em pisos de terra rápida.

Vaher chega em alta com a Toyota

Jaspar Vaher regressa ao ERC embalado pela vitória no Rallye Ciudad de Pozoblanco, em Espanha, onde bateu os companheiros Takumi Matsushita e Shotaro Goto, todos em Toyota GR Yaris Rally2. O estónio, integrado no Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program, já tinha revelado velocidade em Portugal, onde dominou grande parte do Rali Terras d’Aboboreira, mas uma penalização de três minutos afastou-o da luta pelo triunfo.

“Foi um bom rali para nós. Conseguimos encontrar o ritmo certo desde o início”, afirmou Vaher após a vitória em solo espanhol, destacando a afinidade com estradas rápidas semelhantes às da Estónia. Mikko Hirvonen, responsável pelo programa da Toyota, elogiou a exibição do jovem piloto e sublinhou que, desta vez, “tudo correu de forma limpa do princípio ao fim”.

Larsen quer transformar domínio interno em pódio europeu

Também Frank Tore Larsen chega à Suécia num momento de forma irrepreensível, depois de vencer os oito ralis que disputou em 2026 no campeonato da Noruega. O piloto de 35 anos junta-se à Team MRF Tyres com o objetivo assumido de subir ao pódio, depois de ter sido quinto classificado na edição anterior.

“O nível no ERC é extremamente alto e vai exigir que estejamos ao nosso melhor nível”, afirmou Larsen, que acredita poder capitalizar a experiência adquirida no evento. Reconhecido como um especialista em troços rápidos de terra, o norueguês volta a ser apontado como um dos nomes a seguir em Karlstad.

Heikkilä, Matulka e Liljegren reforçam o interesse

Mikko Heikkilä regressa ao ERC dois anos depois de ter alcançado um pódio na Suécia, agora ao volante de um Škoda Fabia RS Rally2 da TGS Motorsport. O finlandês descreveu o Royal Rally of Scandinavia como “uma das provas favoritas” da sua carreira europeia, numa entrada que acrescenta experiência a uma lista já muito competitiva.

Jakub Matulka, por seu lado, chega encorajado pelo oitavo lugar obtido em Espanha e pela primeira vitória numa especial do ERC. O campeão polaco considerou que a equipa fez progressos e disse encarar com otimismo a próxima etapa, depois de um arranque de campanha que reforçou a sua confiança.

Reiersen assume ambição caseira

Entre os pilotos suecos, Isak Reiersen destaca-se como uma das principais figuras locais, depois do terceiro lugar alcançado em 2025. O piloto da JC Raceteknik admite que existe expetativa à sua volta, mas garante sentir-se preparado para lutar novamente pelos lugares do pódio.

“Vamos entrar com bastante confiança”, afirmou Reiersen, que acredita poder discutir posições cimeiras após um início de temporada em asfalto descrito como útil para ganhar experiência. Ao seu lado estará também Tim Liljegren, figura mediática no panorama sueco, que concretiza “um sonho de infância” ao estrear-se num Rally2 no seu evento de casa.