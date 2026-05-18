Royal Rally of Scandinavia bate recorde de inscritos no ERC com 59 pilotos prioritários

A edição de 2026 do BAUHAUS Royal Rally of Scandinavia, marcada para 22 a 24 de maio em Karlstad, na Suécia, vai estabelecer um novo recorde de participação no Campeonato da Europa de Ralis, com 59 pilotos prioritários inscritos. O número supera claramente o anterior máximo de 44, fixado em 2023, e confirma o crescimento competitivo e internacional da prova escandinava, que recebe o ERC pela quarta vez.

Entre os inscritos, 29 competirão na categoria ERC1 com carros Rally2, 13 alinham no ERC3 com máquinas Rally3, 16 disputam o ERC4 em carros Rally4 e haverá ainda um concorrente em Rally5 na divisão de tração dianteira. A lista inclui também 13 pilotos inscritos no arranque do FIA Junior ERC e 10 no ERC Fiesta Rally3 Trophy, num total de 24 nacionalidades representadas.

Karlstad recebe lista de luxo

Teemu Suninen lidera a lista de inscritos ao volante de um Škoda Fabia RS Rally2 preparado pela The Racing Factory. Logo atrás surgem o campeão em título Miko Marczyk e Mārtiņš Sesks, enquanto o sueco Isak Reiersen, terceiro classificado na prova da época passada, assume o papel de principal esperança local.

A categoria principal reúne ainda nomes experientes e candidatos credíveis aos lugares da frente, como Eyvind Brynildsen, vencedor da edição de 2025, William Creighton, Gábor Német, Andrea Mabellini, Jakub Matulka, Simone Tempestini e Fabrizio Zaldivar. A profundidade da lista reforça a competitividade de uma prova que, além da velocidade em pisos de terra, exigirá precisão num rali tradicionalmente rápido e seletivo.

Jovens talentos ganham espaço

O crescimento do ERC volta também a refletir-se na presença de jovens pilotos em fase de afirmação internacional. Calle Carlberg, campeão júnior do ERC em 2025, regressa à prova de casa com maquinaria Toyota, enquanto Tristan Charpentier, Adam Grahn e Tuukka Kauppinen prosseguem a adaptação à categoria ERC1.

Também Patrik Hallberg, Tim Liljegren, Joosep Ralf Nõgene e Jaspar Vaher se estreiam no escalão principal, num sinal claro da renovação geracional que o campeonato continua a promover. A organização sublinha precisamente esse apelo crescente junto de jovens pilotos que procuram dar o salto para uma competição europeia de maior visibilidade.

ERC3 e ERC4 reforçam diversidade

No ERC3, Lucas Zielinski encabeça a lista entre os Rally3, acompanhado por Casey Jay Coleman, Maximilian Lichtenegger, Kalum Graffin e outros nomes que prometem animar uma categoria cada vez mais disputada. Já no ERC4, Aatu Hakalehto chega à Suécia como um dos pilotos em destaque, depois do triunfo obtido na Andaluzia, acumulando ainda ambições no Junior ERC.

A competição júnior contará com uma grelha alargada e diversificada, incluindo Marcel Neulinger, Claire Schönborn, Timo Schulz, Karl Peder Nordstrand e vários jovens italianos e germânicos. Com números recorde e uma forte mistura entre experiência e renovação, o Royal Rally of Scandinavia apresenta-se como uma das provas mais robustas do calendário europeu.