Ricardo Moura pode regressar

Depois de não ter competido em 2020 e realizado somente o Rali Serras de Fafe e o Azores Rally em 2019, Ricardo Moura parece estar com vontade para disputar ralis este ano, ainda que isso dependa de muita coisa.

Acima de todas, o budget, mas também da realização, como se espera, do Azores Rallye.

Rumores apontam para que a prova açoriana fique fora do calendário do CPR 2021, mas para já a FPAK ainda não tornou público esse calendário. Seja como for, faz todo o sentido que o piloto açoriano repita as provas que tem feito nos últimos anos, quanto mais não seja para ganhar em Fafe o ritmo que precisa para brilhar na ‘sua’ prova. Resta saber o que a pandemia vai permitir fazer-se…