Rally Serras de Fafe perto de renovar com o ERC | AutoSport

O Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto deverá, ao que tudo indica, continuar por mais dois anos no calendário do FIA ERC (European Rally Championship), na sequência do convite endereçado pelo promotor [WRC].

Segundo foi possível apurar, o Demoporto (Clube de Desportos Motorizados do Porto), organizador do evento, tem na mão uma proposta para renovar o contrato para 2024 e 2025, trabalhando já no sentido de assegurar as verbas indispensáveis que lhe permitam assumir o compromisso.

Os contactos de Carlos Cruz, presidente do clube e responsável máximo pela estrutura organizativa, têm vindo a ser mantidos junto das autarquias que nos últimos anos apoiam a realização do rali – e o leque poderá vir a ser alargado – e também de privados, atendendo ao montante financeiro necessário para viabilizar a continuidade no FIA ERC.

O projeto de calendário de 2024 aponta para a manutenção do Rally Serras de Fafe no mês de março, pelo que em princípio, e a confirmar-se a assinatura do contrato, deverá continuar a ser a prova de abertura da época, tanto do FIA ERC como do CPR.