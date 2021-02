Rally Serras de Fafe, Parcídio Summavielle: “em setembro é possível público”

O AutoSport já sabia que A Câmara Municipal de Fafe estava aberta a encontrar um solução que a todos agradasse para a recolocação do Rallye Serras de Fafe e Felgueiras, e isso foi mesmo possível com a manutenção da prova nas duas competições para que estava prevista, o Europeu e o Campeonato de Portugal de Ralis. Nesse contexto, Parcídio Summavielle, vice-presidente da Câmara de Fafe, não escondeu a sua satisfação, face às circunstâncias que motivaram a escolha de uma nova data para o Rally Serras de Fafe e Felgueiras, pelo desfecho da calendarização da prova: “Foi possível ir ao encontro daquilo que a Câmara pretendia e se tínhamos pedido uma data a partir de final de maio, inclusive, a verdade é que, sinceramente, setembro será excelente e bastante melhor do que em julho ou agosto. Os interesses dos municípios de Fafe, Felgueiras, Vieira do Minho e Boticas, que estiveram sempre juntos, foram salvaguardados. Embora a questão da presença de público não fosse determinante, a verdade é que com o rali em março ou abril seria quase impossível ter espetadores, e em setembro haverá sempre a possibilidade de, pelo menos, algumas pessoas assistirem à prova. Portanto, a opção setembro agrada-nos imenso e agora há que mobilizar o máximo empenho de todas as entidades envolvidas para montar uma prova que nos possa orgulhar a todos”.