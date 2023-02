Rally Serras de Fafe: “motivo de grande orgulho, cinco regiões de pequena dimensão, ombrearem com organizações nacionais” | AutoSport

Para Parcídio Summavielle, vereador da Câmara Municipal de Fafe e, historicamente, o grande mentor da organização de ralis como alavanca de divulgação e promoção turística do concelho e regiões limítrofes, é um orgulho para Fafe, e não só, integrar o calendário do Europeu de Ralis pela quarta época consecutiva…

“Acho que as Câmaras de Fafe, de Felgueiras, de Boticas, de Vieira do Minho e de Cabeceiras de Basto estão de parabéns por terem sido capazes de oferecer, nos últimos dois anos, condições que convenceram o promotor a apostar neste rali.

Se olharmos para o atual calendário do ERC, verificamos que a maior parte dos eventos estão vinculados a países, como os Ralis da Polónia, da Letónia, da República Checa e da Hungria, ou a grandes territórios, como o Rali da Escandinávia.

E é motivo de grande orgulho, nós, cinco regiões de pequena dimensão, ombrearem com essas organizações nacionais, o que enaltece o trabalho de qualidade que fazemos em parceria com a Demoporto. Aliás, importa dizer que não foi nada fácil, após três anos de contrato, manter o rali este ano no Europeu, obrigando, tanto ao Demoporto como as cinco câmaras, a um investimento altíssimo e um enorme esforço para não desperdiçar o capital acumulado ao longo dos três anos anteriores”.

Na perspetiva deste responsável da edilidade de Fafe, há, neste momento, grandes desafios pela frente, de modo a salvaguardar, em termos de futuro, a continuidade do rali no calendário do FIA-ERC: “Para esta edição foi estabelecido um acordo de patrocínio com a Lingote – empresa local que integra um dos líderes mundiais da área de alumínios – que ainda não é para o naming da prova, mas no futuro há que encontrar outros parceiros privados para projetar ainda mais o rali. O contributo financeiro das câmaras revela-se insuficiente para garantir o orçamento e teremos que recorrer cada vez mais aos privados. Outro dos desafios que temos pela frente é voltar a trazer o público, depois dos dois anos de pandemia e das más condições climatéricas verificadas no ano transato, em grande número às classificativas. Este ano haverá diversos motivos de interesse na abertura do Europeu e do Campeonato de Portugal de Ralis e um deles, por exemplo, será a participação do Craig Breen, piloto irlandês da Hyundai que irá disputar o nosso campeonato com a Hyundai Portugal e na semana passada esteve à frente do Rali da Suécia até ao último dia. Direi que está tudo preparado, em cada um dos cinco concelhos, para receber bem as pessoas e proporcionar-lhes uma ótima estadia no rali”, concluiu Parcídio Summavielle.