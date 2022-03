Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas: Nil Solans na frente, Armindo Araújo controla no CPR | AutoSport

O Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira está a dar “água pela barba” a todos os concorrentes. A meteorologia inclemente na região da primeira prova do ERC e do CPR tem complicado a vida aos pilotos e equipas. Os troços que ficam muito massacrados após os primeiros carros e que prejudicam quem tem uma ordem na estrada menos favorável. Para já destacam-se dois nomes. Armindo Araújo e Nil Solans

A dupla espanhola Nil Solans/Marc Marti (VW Polo GTi R5) terminou, ao princípio da tarde deste sábado, o primeiro setor da primeira etapa do Rally Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas na liderança, com uma vantagem de 28.8 segundos face ao estónio Greg Linneman e ao britânico James Morgan, também com um VW Polo GTi R5, depois de cumprida a primeira “ronde” da prova de abertura do Campeonato da Europa e do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). Armindo Araújo e Miguel Ramalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) lideram entre os portugueses e é o terceiro classificado absoluto.

Tal como se previa, os pilotos encontraram as classificativas de terras bastante enlameadas, nem faltando nevoeiro para tornar as condições na estrada ainda mais difíceis – a passagem pelo troço de Vieira do Minho foi cancelada por razões de segurança, devido à falta de uma ambulância 4X4 –, mas nem por isso Solans deixou de impor um ritmo superior ao dos adversários para somar uma margem interessante. Erik Cais /Petr Tesinsky (Ford Fiesta R5 MK II) perderam o primeiro lugar conquistado ontem na Super Especial e em Cabeceiras de Basto deu um “toque” que lhe danificou a direção do Ford Fiesta, sofrendo ainda dois furos, acabando por ser forçado a desistir. Quem com isso beneficiou foi o estónio Linnamae que ascendeu à segunda posição, até porque Armindo Araújo, a destacar-se desde o início da jornada como o português mais rápido, geria o seu desempenho em função do interesse em terminar o dia como melhor do CPR. Mesmo assim, o terceiro lugar absoluto constituía um justo prémio para o andamento evidenciado.

Ricardo Teodósio debateu-se com problemas de transmissão no Hyundai i20 N Rally2 logo no troço de abertura (Boticas) e José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2) deu um ligeiro “toque” em Cabeceiras de Basto, acumulando ambos um atraso considerável até à chegada a Fafe. O segundo lugar entre os concorrentes do CPR está na posse da dupla Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo), sétima da geral.

CLASSIFICAÇÃO APÓS PEC 5

1º, Nil Solans/Marc Marti (VW Polo GTi R5), 29m43.9s

2º, Georg Linnamae/James Morgan (VW Polo GTI R5), a 28.8s

3º, Armindo Araújo/Miguel Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo), a 34.6

4º, Simone Tempestini/Itu Sergiu (Skoda Fabia Rally2 Evo), a 1.34.0

5º, Javier Pardo/Adrián Perez (Skoda FAbia Rally Evo), a 1.49.1

6º, Alberto Battistolli/Simone Scattolin (Skoda Fabia Rally2 Evo), a 1.54.3

7º, Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo), a 2.06.4

8º, Norbert Herczig/Igor Bacigal (Skoda Fabia Rally2 Evo), a 2.16.8

9º, Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20N Rally2), a 3.09.9

10º, Simone Sampedelli/Tania Canton (Skoda Fabia Rally2 Evo), a 3.12.8